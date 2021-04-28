28日，在科技類股帶動下，日經早盤收漲。目前市場擔心日企獲利狀況，以及也在靜待美國聯準會與拜登總統，雙雙將發表的言論內容。日經225指數早盤收29,102.34點，上漲110.45點，漲幅0.38%。東證股價指數早盤暫收1,911.91點，上漲8.36點，漲幅0.44%。

IwaiCosmo證券認為，因為市場胃口已被養大，故這些日企的財報表現，可能會讓部分投資人失望。從這陣子來看，一些獲利好的日企，也慘遭市場調節，股價因此下跌。除非美國或日本有更多重大消息傳出，否則目前盤勢表現，就差不多就是這樣子了。

日企超級財報周，已經快要到一半時間了，包括索尼，信越化學與TDK，28日收盤完都會陸續公布財報結果。

日本電產與佳能雖然日前都繳出亮眼財報與樂觀財測，但股價表現還是不盡如人意。

工業用機器手臂製造商，如發那科上漲2.48％，晶片製造的設備業者東京威力科創，也上漲1.06％。

野村漲1.78％，27日這家日本最大券商表示，因美國避險基金Archegos爆倉事件，進而大虧29億美元。

富士電機漲10.92％，是日經中漲幅最大的一檔，其次是藤倉漲5.58％，至於東急不動產控股也漲4.57％。

同時，跌幅最大的是化學相關產品業者德山，下跌7.95％，其次是京瓷跌5.76％與日本郵船也跌3.59％。

(時報資訊)