每年4月至5月是油桐花盛開的季節，新北市鶯歌區為迎接桐花祭，與客家局推出「花見鶯歌桐遊陶藝趣」，推出4梯次的賞桐小旅行，邀請在地里長實際導覽，同時推出鶯歌之美攝影比賽，民眾只要拍下鶯歌桐花美景，便有機會獲得2萬元大獎，盼藉桐花活動帶動地方觀光。

鶯歌區公所今舉辦桐遊陶藝趣記者會，市議員蘇泓欽、洪佳君等人皆出席，現場邀集在地客家組織表演歌舞迎賓。鶯歌區長施明慧表示，鶯歌是宜居城市，也是經典小鎮，今年雖受疫情影響，無法舉行盛大的桐花活動，但即日起至5月9日鶯歌桐樂陶藝趣活動仍開放民眾盡情參與。

施明慧表示，鶯歌除了是經典小鎮外，也是微笑山線的一環，轄內的孫龍步道、鶯歌石步道、光明山陵線、牛灶山步道、碧龍宮步道都可見桐花蹤跡，小旅行活動也會帶民眾造訪各步道。5月2日、8日的桐心桐行小旅行，依據難度會推出親子組、勇腳組2種不同路線，將由當地里長親自導覽，現場也會準備客家擂茶供民眾享用，活動採線上報名限量120位參加，報名完成後也可獲得客家花布口罩、客家文創手袋等紀念商品。

施明慧補充，民眾只要在活動期間到鶯歌任一景點拍下合照，上傳「2021新北花見，鶯歌桐樂陶藝趣」官方臉書，便有機會抽中50吋電視，而公所在活動期間也推出「2021經典小鎮3.0鶯歌之美」攝影比賽，民眾到鶯歌賞桐捏陶之餘，可拍下鶯歌自然景觀與人文風情之美，公所將提供5種獎項、獎金，邀請民眾來鶯歌親近自然，體驗陶藝。

(中時 )