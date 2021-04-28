兩岸往來迫於疫情已中斷逾一年，大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，陸方對台胞來大陸沒有採取任何一項限制，只是出於健康安全需要，採取了一些科學必要的疫情防控措施，他反指，造成兩岸人員往來的中斷正是民進黨，「解鈴還需繫鈴人」，若民進黨有誠意，就盡快取消這些限制。

今日在國台辦記者會上，被問道民進黨有意放寬一些兩岸往來限制措施，哪些是大陸認為需要優先和迫切解決的？

馬曉光未直接回應，但他舉例，到現在為止，大陸居民還不能到台灣，此外，大陸駐台機構和企業人員也不能正常輪換，「有的人在台灣待了一年多還回不來，因為回來後就無法再派人去」。

他再舉，還有兩岸婚姻家庭和「小明」的問題，是不是都已經徹底解決了？這才是問題的根本。

他說，「民進黨搞一些所謂這個泡泡、那個泡泡，都不是治本之策」，陸方的態度非常明確，誰把門關上的，誰就應該把門打開。

另一方面，衛福部表示最快5月中旬會小規模試行「疫苗護照」，接種大陸疫苗也在範圍之內，那麼陸方對已接種疫苗者是否也會放寬隔離日數？

馬曉光不鬆口，他僅表示，希望在疫情防控常態化情況下，隨著疫苗接種不斷推進，兩岸人員往來能夠逐步恢復正常，「這是一個科學的事情，需要經過科學評估」。

(旺報 )