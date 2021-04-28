有粉紅國度之稱，一度銷聲匿跡的新竹湖口私娼寮又重起爐灶。移民署新竹專勤隊日前接獲線報，一位綽號叫「JACK」的李姓男子，在新竹縣湖口工業區附近租屋作為私娼寮，自己充當馬伕，將誘騙來的外籍脫逃移工載往湖口鄉榮光路及勝利路一帶賣淫。專勤隊幹員經長期蒐證，前（26）日與法務部調查局台中市調查處等單位查緝，破壞0餘道鐵門後進入宛如迷宮的密室，當場逮捕李姓馬伕等主嫌4人、賣淫女子13人及嫖客1人，並查扣現金數萬元、保險套、潤滑液等證物。

移民署新竹市專勤隊在新竹地檢署檢察官指揮下，新竹縣湖口營區私娼寮死恢復燃，查獲馬伕4人，賣淫女子13人和嫖客1人，全案移送法辦。（影／移民署提供）

脫逃的外籍移工女子被限制躲在密不通風的小浴室內。（現場圖／移民署提供）

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，綽號「JACK」的李嫌，專門誘騙移工脫逃，並於新竹縣湖口工業區一帶租房藏匿移工，每日充當馬伕把他們載往湖口鄉榮光路及勝利路上的私娼寮賣淫。

移民署新竹市專勤隊在新竹地檢署檢察官指揮下，新竹縣湖口營區私娼寮死恢復燃，查獲馬伕4人，賣淫女子13人和嫖客1人，全案移送法辦。（現場圖／移民署提供）

據悉，業者為阻擋查緝，每間私娼寮內部還均設置鐵門阻擋， 查緝人員得連續破壞數十道鐵門才可入內，且內部格局相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，如迷宮般複雜，內外都裝有監視器，能隨時監視戶外以及現場狀況規避查緝，檢警和竹市專勤隊經過數月跟監及佈線，才終於掌握相關事證。

移民署幹員前往攻堅時，現場發現有脫逃外籍移工女子被限制躲在密不通風的小浴室內，馬伕還躲到天花板上，但都被逐一逮捕，遂將李嫌等人，遭依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

對此移民署也重申，針對非法外來人口一定會積極管理，除保障合法、查緝非法，也會依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法。檢舉非法移工、雇主仲介電話：800-000-978、防制人口販運檢舉專線：02-2388-3095。

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(中時新聞網)