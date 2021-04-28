駐日代表謝長廷近日因為日本核廢水的議題，在臉書發布了連串的爭議貼文，外界批評其內容多屬為日本政策護航，引發爭議，立委紛紛要求謝長廷應回台接受質詢；對此，謝長廷26日受訪時指出，只要立院來正式公文，他就會回去；而昨(27)晚立委林奕華就在臉書貼出公文打臉謝長廷，指出立院早在上周就發出公文要求謝回台。

謝長廷26日接受中央社訪問時表示，若是立法院通知他必須回國接受質詢，他自然會回去，時間上也會接受防疫相關的安排，而若有辦法免除隔離，那當然是好的；而有關視訊質詢相關的方式，他也都能夠配合。

林奕華在臉書立院公文，打臉謝長廷「有公文就回去」的說法。(圖/翻攝自林奕華臉書)

對此，林奕華在臉書上貼出外交國防委員會的公文指出，早在23日就要求謝長廷在29日出席立院，針對「台日外交關係之發展與未來展望」進行專案報告，並備質詢，但謝長廷至今卻稱「有通知就回去」，這讓林奕華不禁想問，駐日代表謝長廷還要硬拗到甚麼時候？

林奕華指出，拜登好友陶德來台就有外交泡泡，為何我們自家的謝代表回台備詢就是防疫缺口？難道外交部不但不敢指責謝代表，還要幫他想理由迴避國會監督嗎？民進黨連召回駐日代表也要雙標？林奕華表示，謝長廷不惜傷害台灣國際形象的方式來幫助日本，應該要負責任，回來把事情講清楚、說明白。

在林奕華發文過後，外交部指出，確實有收到開會通知，但由於外委會所邀請的駐日本代表謝長廷大使在本週四返台列席外委會會議有實際困難，包括配合防疫規定抵台後必須居家隔離14天，加上7天自主健康管理，基於國內防疫規定，謝長廷無法列席本周四委員會。

(中時新聞網)