立法院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案等，國民黨立委質疑該案有意替前總統陳水扁的國務機要費除罪化，國民黨團總召費鴻泰、立委賴士葆（左）等人舉標語、發言杯葛並要求散會，不該處理法案，賴士葆拉扯麥克風並要推倒議事桌，而綠委蔡易餘（右）等則試圖阻止，藍、綠雙方發生口角及肢體拉扯，禮券、標語及麥克風散落一地，現場一片混亂。（劉宗龍攝）

國務機要費修法爆衝突！ 藍委搶佔主席台拆麥克風 轟民進黨「不要為貪污護航」

立院財政委員會今（28）日審查《會計法》第99條之1修正草案，涉及國務機要費除罪化，藍營質疑有意替前總統陳水扁解套，發動杯葛要求散會、不該處理法案，藍綠爆發衝突。藍委賴士葆更在衝突中，遭人從背後環抱架拐子。

一早國民黨立委包含曾銘宗、賴士葆及林德福皆進行程序發言，一度被今日輪值召委的民進黨立委郭國文表示「超時」，要求簡短發言。國民黨立委費鴻泰更痛批「你們是站在人民對立面，包庇貪汙嗎？」

藍營發動杯葛，高舉「海角七億 修法脫罪」「假修法減稅 真貪污除罪」「郭國文支持貪汙無罪」等標語，高喊「民進黨不要為貪污護航」。

立法院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案等，國民黨立委質疑該案有意替前總統陳水扁的國務機要費除罪化，藍、綠雙方發生口角及肢體拉扯，禮券、標語及麥克風散落一地，現場一片混亂。（劉宗龍攝）

立法院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案等，國民黨立委質疑該案有意替前總統陳水扁的國務機要費除罪化，國民黨團總召費鴻泰（右二）、立委賴士葆等人舉標語、發言杯葛並要求散會，不該處理法案；當主席總召郭國文請立委蔡易餘（左三）作提案說明時，蔡易餘與費鴻泰一度口交角相向，並用手肘互推。（劉宗龍攝）

藍綠雙方更爆發激烈衝突，藍營攻佔主席台「大灑幣」，現場禮券、標語及麥克風散落一地，場面相當混亂。藍委賴士葆則因上台拉扯麥克風，遭綠委蔡易餘等人阻擋，更被鍾佳濱從背後環抱架拐子。

郭國文多次制止無效，並批評藍營阻擋議事進行，若再阻撓就直接送出委員會進入朝野協商；不過，該案未經宣讀就解散。國民黨立委李貴敏忍不住痛批，根本是財政委員會之恥，也是立法院之恥，呼籲民進黨懸崖勒馬，人民不會接受貪污除罪化。

立法院財政委員會審議會計法修正，藍營發動杯葛。（圖／吳靜君攝）

前總統夫婦陳水扁2006年被爆出發票核銷國務機要費引爆爭議，當時民進黨立委也檢舉當時任台北市長馬英九將特別費匯入私人帳戶之中，所以特別費、國務機要費也成為藍綠之間的「要害」。

2011年立法院三讀通過修正會計法修正，首長的特別費除罪，2006年12月31日以前各機關之用的特別費經報支、經辦、核銷及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任不罰。今日要審議蔡易餘所提出修正案，也加入了機要費，國民黨立委認為是替陳水扁解套。

(中時新聞網)