日本桌球天后福原愛接連爆出外遇、當小三等醜聞，丈夫江宏傑隱忍近2個月，態度從力挺轉為心灰意冷，向法院訴請離婚，福原愛的人氣也一落千丈，演藝事業全面停擺，日媒將她與前田敦子做比較，再度稱江宏傑為「軟飯男」，然而事發至今，江宏傑在台灣的活動代言卻是不減反增。

兩性專家池內廣美在《日刊現代》分析，福原愛和前陣子離婚的前田敦子有不少共同點，指出她們兩人都知名度很高，當初福原愛結婚時，江宏傑還因此被貼上「福原愛的老公」標籤，收入來源大多也是依賴老婆，久了關係自然不平衡，且福原愛只是想過平凡婚姻生活，但婆家卻要求她不僅要會賺錢，同時還要是好媳婦。

池內廣美表示，江宏傑就是個依賴妻子知名度過活的軟飯男，要等到離婚後才會知道他的實力在哪。但其實江宏傑本身形象良好，一直以來都受到廠商青睞，代言價約為100至120萬元台幣間，雖然沒有福原愛的300至400萬元高，卻也十分穩定，在婚變爆發前，夫妻倆合體的價碼都落在500至600萬元之間。

江宏傑靠著《全明星運動會》，人氣更上一層樓。(圖/翻攝自江宏傑臉書)

儘管江宏傑沒有日本市場，但此價碼以台灣運動選手來說已經不差，且去年底江宏傑又加入《全明星運動會》錄影，讓人氣更上一層樓，現在收入維持一定水準，加上福原愛創立的新公司omusubi疑似已經關閉，說江宏傑是軟飯男似乎有失公平。

(中時新聞網)