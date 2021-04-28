因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的香港國泰航空，去年領取港府近300億港元公帑救亡後，隨即停運旗下港龍航空，並大規模裁走5,300名本地員工，被斥無良心。當地工會今28日透露，國泰今日向員工發信，指疫情下營運面對挑戰，將推出自願離職計劃，暫知涉及空服員及國泰航空飲食服務(香港)有限公司的員工。

國泰空服員工會主席王思敏指出，有關計劃屬自願性質，參加的員工按其年資，分別可獲2至6個月不等的「肥雞餐」，亦不會對沖強積金供款，截止日期至下月12日，並於2日後出結果，暫不設名額。王指，資方指推出計劃的原因是疫情下航班減少，人手過剩，惟她批評，工會曾在去年、國泰展開大裁員前，已提出自願離職計劃，但當時未獲接納，認為現時推出太遲，令部分有經濟困難的員工被裁。

民航工會會長張樞宏指出，不少工友「一畢業就到國泰工作，已經待了30年」，為公司打拚多年，而且工資不高，今年上半年更要領取無薪假，經濟壓力大增，批評國泰以往裁員均有6個月賠償，今次卻縮減到2至6個月，斥今次賠償是「瘦雞餐」，認為資應讓離開的員工有更多時間另謀高就。

(中時 )