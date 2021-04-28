IKEA內湖店開幕，百人淋雨搶頭香。（粘耿豪攝）

午餐時間候位需等一小時左右。（林欣儀攝）

IKEA內湖店今（28）日開幕遇大雨，截至上午10點為止約有數百名民眾排隊等候，而搶頭香的黃先生大約8點就到，他表示「我剛下班就順便來逛逛，看那個鯊鯊包好像不錯」，另外一位住在附近的洪小姐，也與朋友相約9點多一起來排隊，身為附近居民她表示，此次目的就為了探店、吃早餐，日後肯定會常來逛逛。

可愛的鯊鯊包是許多民眾瘋搶的商品之一。（記者林欣儀攝影）

相較於其他門市，內湖店特別打造擁有430個座位的「鯊魚主題餐廳」，並在餐廳入口處設置「與鯊鯊一起晚餐吧」拍照區，讓人少女心噴發，甚至有消費者表示「吃飯的時候看到那些鯊魚很療癒，應該可以待上一整天」，而此次內湖店限定的24盎司丁骨牛排及芝麻鯊鯊包，其中外表超萌的鯊鯊寶最為熱門，有民眾一出手就是20隻，且餐廳不到半小時就一位難求。

IKEA員工熱烈歡迎消費者們入場。（林欣儀攝）

另外，也有消費者將目光鎖定在內湖店獨家限量商品EFTERTRÄDA系列T恤及印有IKEA LOGO的黃、白浴巾，本報訪問到首位結帳的賴先生，「我對限量商品很喜歡，所以準備好過來」，另外IKEA破盤以9元販售的2002澆花壺，民眾有相當捧場，不願具名的女性消費者表示，「最主要是價格真的很吸引人，而且剛好家裡缺裝飲料的瓶子」

首位結帳的賴先生鎖定EFTERTRÄDA系列T恤、LOGO浴巾，直衝結帳台。（林欣儀攝）

ART EVENT 2021限量系列、BYGGLEK系列民眾是一車車的買。（林欣儀攝）

除了上面兩件商品之外，ART EVENT 2021限量系列、IKEA與LEGO聯名BYGGLEK系列也十分搶手，9點多到場排隊的陳先生一次就購買3組ART EVEN 2021、2組BYGGLEK系列商品。

(中時 )