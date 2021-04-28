新竹縣湖口鄉榮光路附近27日晚間再被移民署、檢、警、調共同查獲外籍私娼寮，逮捕李嫌負責人及印尼籍賣淫女子13人。（新竹專勤隊提供／陳育賢新竹傳真）

遭檢、警、新竹縣政府多次聯合查緝，甚至拆除違建的新竹縣湖口鄉榮光路附近27日晚間再被移民署、檢、警、調共同查獲外籍私娼寮，逮捕李嫌負責人及印尼籍賣淫女子13人、嫖客1人，而嫖客還一度躲到天花板上，但還是遭逮。

移民署新竹市專勤隊隊長范育誠指出，移民署接獲線報指，綽號「JACK」44歲李姓男子專門誘騙尼印籍女移工脫逃，並租賃房屋將移工藏匿於湖口工業區附近，每天再將移工載往湖口鄉榮光路及勝利路一帶私娼寮賣淫，從中牟利。

專案小組經過數月跟監及布線，終於掌握相關事證，昨天在新竹地檢署檢察官葉子誠的指揮下，會同台中市調查處、新竹市警一分局前往查緝。

嫖客還一度躲到天花板上，但還是遭逮。（新竹市專勤隊提供／陳育賢新竹傳真）

但業者為阻擋查緝，每間私娼寮內部還設置鐵門阻擋，昨晚前往查緝時還要連續破壞數十道鐵門才可進入室內，內部格局也相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，宛如迷宮般複雜，同時裝設監視器監視戶外狀況規避查緝，還好專案小組一一破解，將李嫌等逮捕到案，今天訊後依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送法辦。

移民署表示，為展現非法外來人口積極管理之決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，籲請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。檢舉非法移工、雇主仲介免費專線080-0000978、防制人口販運專線(02)2388-3095，請民眾踴躍檢舉。

(中時 )