預期需求增溫，帶動大阪橡膠期貨持續反彈走高；受因日本3月份零售銷售數據亮麗，為四個月來首度增長，其中家電和成衣需求大幅回升，顯示經濟逐漸復甦，支撐買盤回補，大阪期膠持續反彈上漲。

周三(4/28)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲1.5日圓，報每公斤240.3日圓，較昨收漲0.6%。(商品行情網)

(時報資訊)