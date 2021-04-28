《商情》經濟數據亮麗 大阪橡膠續彈 12:172021/04/28 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 預期需求增溫，帶動大阪橡膠期貨持續反彈走高；受因日本3月份零售銷售數據亮麗，為四個月來首度增長，其中家電和成衣需求大幅回升，顯示經濟逐漸復甦，支撐買盤回補，大阪期膠持續反彈上漲。 周三(4/28)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲1.5日圓，報每公斤240.3日圓，較昨收漲0.6%。(商品行情網) 《商情》買盤續補 紐約棉花再刷2個月新高 《國際經濟》韓4月消費者信心 連4揚 (時報資訊) #大阪 #亮麗 #橡膠 #期貨 #日圓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》低接買盤 亞洲橡膠反彈上漲 10:012021/04/28 財經 《商情》供應擔憂 周二銅價逼近一萬美元高點 09:442021/04/28 財經 《商情》憂產量下滑 紐約鈀金續刷歷史高點 10:012021/04/28 財經 沈榮津談台積 2奈米會續留台灣 04:102021/04/28 財經要聞 《基金》中信台灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 准募 09:442021/04/28 財經 景氣連二月亮紅燈 04:102021/04/28 財經要聞 森林裡發現大批手榴彈 拆彈小組秒衝現場全傻眼 10:452021/04/28 搜奇 《國際經濟》韓國Q1汽車出口金額 年增逾3成 12:342021/04/28 財經 點名3人要為大阪冤死案負責 羅智強：蔡適應你心安嗎？ 09:192021/04/28 政治 《經濟》Q1發明專利申請 台積電衝新高 10:012021/04/28 財經 《熱門族群》祥碩、智原漲停叫陣 IC設計各展拳腳 12:512021/04/28 財經 財經熱門新聞 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 中油證實查德2員工確診 總部16位全數隔離 探勘生產正常 - 財經 北美半導體設備 月月瘋出貨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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