在職場中，頭腦聰明、個性老實拚命的人總能受到關注，不僅很容易得到領導的器重和賞識，更連人緣都會很好。搜狐網命理專欄點名，生肖牛、雞、羊的人命裡藏金，一生好運不斷，貴氣橫溢，不再為錢發愁。

▍生肖牛

屬牛人個性踏實，從小就很勤奮不怕苦，不管學什麼都很用心，在工作上態度特別認真，所以屬牛人進入職場後，很容易得到領導的器重和賞識，常常會有升職加薪的機會，雖然屬牛人外表看上去憨厚老實，其實是個聰明能幹的人，很懂得把握機會，總能好運不斷，加上屬牛人也特別有財運，不僅正財很旺，偏財也非常好，可說是命裡藏金，會一生好運不斷。

▍生肖雞

屬雞人頭腦聰明伶俐，性格外向開朗，在社交場合裡容易得到大家的喜愛，而且屬雞人不論男女，外貌都非常出眾，不僅長得好看還很有氣質，談吐舉止十分得體，加上天生嘴甜、會說話，也很會察言觀色，因此屬雞人不論走到哪都能受到歡迎，大家會很樂意幫助他們，一旦遇到困難，也能遇到貴人相助，事業財運都很旺。

▍生肖羊

屬羊人善良溫柔且很好相處，有著非常討人喜歡的性格，更擁有很會體諒人的包容心，因此他們人緣超好，會替他們帶來很多好運，常常能夠遇到貴人。而屬羊人可謂天生的福星，能夠給朋友們帶來好運，自己也會有很旺的福氣，不論是工作還是生活都很順利，在事業上注定會取得一番成就，在感情上也有好桃花，能夠收穫甜蜜美滿的生活。

(中時新聞網)