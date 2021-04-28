頂尖大學畢業，該領多少月薪才合理呢？近日一名28歲的男子表示，自己是頂尖大學文組畢業，本以為出社會後月薪至少會有4、5萬，結果卻只領2萬8，他覺得不能再這樣下去，花了4年時間考高普考，令他感嘆「早知道大學畢業前就拚命考國考」，貼文曝光，引發同樣是文組畢業的網友共鳴。

原PO日前於論壇《Dcard》發文表示，今年28歲，從頂尖大學文組畢業後，第一份工作是出版業，月薪只有2萬8千元，不僅責任制，還要求到國小校門口拉業績，即便達標獎金也才5000元，年終頂多就1個月。

持續了好一段時間後，他認為再這樣下去肯定終身沒前途，才開始準備考公職，他白天上班、晚上下班苦讀，花了4年的時間考上普考。他感嘆「我不懂我大學時在跩什麼，以為自己好歹是頂尖大學畢業的，出社會應該大展長才才對，我現在只後悔我幹嘛不在大學畢業前拚命考國考，如此一來我也累積了5年年資了」。

貼文曝光後，不少網友認同表示，「想賺大錢別讀文組」、「文組真的是有錢人在唸的」、「學店文組每個月領薪也想哭」、「我是純文組，現在在媒體類，月薪4萬多，但也是在準備考公職」、「我從文組一路念到大四，真的很後悔，目前正在職訓局上課」。

留言中也有網友說，公職也有很辛苦的工作，「說不定你考上做不到3個月，撐不下去就離職了」，其他人則認為，永遠保持學習的心才是關鍵，並非文組就只能做文組類的工作，不要設限自己學習。

(中時新聞網)