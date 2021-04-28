中國共產黨深圳市第7次黨代表大會昨開幕，規劃未來五年發展藍圖，5年後深圳GDP將達4兆元（人民幣，下同），居民人均可支配收入逾9萬元。深圳衛視解讀稱，這意味深圳過兩年將趕超韓國首爾，成為亞洲第四城，五年內逼近倫敦、巴黎。

深圳市委書記王偉中昨在大會指出，深圳將前瞻布局6G、量子科技、深海深空、無人駕駛、智慧網聯汽車等前沿領域，全社會研發投入佔GDP比重達到百分之5左右。

昨日上午，深圳黨代會開幕。王偉中向大會作報告稱，未來5年，深圳在經濟實力、發展質量躋身全球城市前列，新經濟發展國際領先。深圳經濟總量超過4兆元，戰略性新興產業增加值超過1.5兆元，居民人均可支配收入超過9萬元。他說，在爭當全球標桿城市的賽道上，「深圳不進則退，慢進也是退。」

深圳衞視解讀稱，這意味深圳過兩年就能超過韓國首爾，成為亞洲第四城，5年內應該可以逼近倫敦、巴黎，爭取進入世界城市前十位。

未來五年，深圳全社會研發投入佔GDP比重達到百分之5左右。報告指出，深圳的綜合實力、產業競爭力、創新要素集聚力等方面，與國際先進城市還存在較大差距。深圳經濟高質量發展面臨較大壓力，基礎研究、原始創新和關鍵核心技術卡脖子問題仍比較突出。

報告也出現很多新舉措，如「建設世界級地標性商圈和高品質步行街」「引導境外高端消費回流，探索建設國際免稅城」「打造國際會展之都」等。在實施「全產業鏈發展」戰略下，報告提出將在以往創新實施重點產業鏈「鏈長制」的基礎上，培育一批「鏈主」企業和「專精特新」中小企業。

(中時 )