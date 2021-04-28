在花蓮已成立25年的美崙啟能發展中心，2018年驚爆性侵事件後捐款停滯，院內老舊且故障率高的冷氣無法修繕，院生常因高溫、高濕徹夜躁動，造成社區困擾；公益團體得知此消息後，今捐贈45萬元，協助院方安裝新的冷暖氣機及除濕機，提供院生舒適的生活環境。

「主動廚房」創辦人陳守實除成立工作室提供脊髓損傷者工作機會協助傷友自力更生，同時也關懷弱勢，得知美崙啟能發展中心狀況後，除提供一周4餐服務，協助院方節省近6萬元的買菜錢汰換冷氣外，日前也藉由前往忠孝扶輪社演講的機會，協助牽線，讓院方能儘速獲得45萬元的經費，安裝14台知名品牌的冷暖氣機、2台除濕機，並清洗維修舊有冷氣。

陳守實坦言，院區除冷氣機汰換，經0206大地震後，建築也發現漏水情形且相關消防工程需解決，由於2項工程經費近170萬元，自己無力協助，因此轉請花蓮縣政府社會處協助處理。加上性侵事件爆發，捐款停滯，導致院方遲遲無法如期發放薪水給夜間教保員。

美崙啟能發展中心主任曾美雲表示，院內專收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人，他們對氣溫及濕度變化適應力較差，容易產生躁動、易怒、失眠等身心不穩定的問題，因此冷氣十分重要，經盤算去年底還有14台雜牌冷氣機使用逾15年，故障率極高，無奈礙於經費困窘，僅能逐年汰換。

曾美雲感謝善心人士愛心湧入，讓院區汰換舊有冷氣的經費有著落，同時也感謝縣府協助向中央爭取經費修繕建築物。此外，陳守實也將持續維持每周4餐的服務，協助院方能如期支付教保員薪水，並讓這些心智障礙者們能有更優質的環境生活。

(中時 )