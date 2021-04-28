51歲資深藝人梁佑南從選美比賽出道，與丈夫方明達育有兩子一女，女兒方琦繼承衣缽入行。近日母女倆同錄節目，方琦卻一度淚崩痛訴：「我真的覺得我媽媽講話很難聽。」她舉完例子後，主持人小禎（胡盈禎）都皺眉感嘆：「好傷人喔！」

梁佑南和女兒方琦最近上節目《今晚開讚吧》，聊到親子衝突的主題時，方琦爆料梁佑南平常講話非常難聽，「難聽到我常常都覺得網路上酸民講話不算什麼，因為我媽媽講話更難聽。」她提到前幾天和媽媽聊到煮菜，雖然本身對下廚不擅長，但聽到最近有新開一個做菜節目，就向媽媽提議：「我好想去看看，我們一起去？」

方琦強調自己只是提議，而且母女倆當下完全沒有吵架或任何不愉快，想不到梁佑南卻酸她：「去幹嘛？妳又不會煮菜，都幾歲了，丟不丟臉啊？」一旁的小禎聽了頻頻皺眉，大呼：「好傷人喔妳！」梁佑南則解釋：「她要學（煮菜）啊，她都不學啊！」小禎還是無法接受，直接吐槽：「啊她現在就想學，妳不鼓勵她？」另名主持人羅時豐出面緩頰，示範較為正面的回答：「妳想學喔？好啊媽媽帶妳去！」

方琦委屈的表示，媽媽大可以說「妳要去的話，那妳現在要開始學」之類的話，而不是用「丟不丟臉啊？」等嘲諷方式酸她，到現在回想起來還是覺得非常受傷，「我其實有一點難過，因為我覺得我只是很想跟妳分享這件事情…。」說到這邊，悲傷的情緒高漲，淚水當場奪眶而出，邊哭邊怨嘆：「我真的覺得我媽媽講話很難聽！」梁佑南趕緊握住女兒的手道歉，羅時豐也走上前用幽默的方式安慰：「沒關係，不要當她女兒、當我女兒，我沒有女兒剛好！」才讓方琦收起眼淚。

梁佑南常對女兒口出惡言？方琦淚灑攝影棚 控：比酸民恐怖！

(中時新聞網)