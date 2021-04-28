林金結。（黃福其攝）

中廣董事長趙少康今(28)下午將在國民黨中常會進行「和平、奮鬥、救台灣」專題演講。據悉，為了避免場面太激烈，國民黨中央上午先邀部份常委溝通，今晚黨主席江啟臣也將宴請中常委聚餐。

趙少康曾嗆聲「廢掉中常委」，也數度砲轟中常會，質疑為什麼很多人積極選中常委，是為了要去大陸做生意，對岸會比較重視，這把國民黨形象都搞壞了，「中常委就不該跟對岸做生意，搞什麼鬼，就是這些傢伙，還講這個講那個」。

今天下午，趙將赴中常會專題演講，將以「和平、奮鬥、救台灣」為題，提出改革主張，包括黨主席主張「在野專職，執政總統兼主席」；中常委人數以15加減2名為原則，並改成區域選舉，把台灣分成7個區，選出7名中常委；市長和立法院黨團三長為當然中常委，另由黨主席推薦公正人士3名為中常委。

據悉，趙並未提供簡報檔，但有備而來，黨中央決定以禮相待，除了「循往例」只開放演講部分，與中常委問答則不開放。黨中央今早也以上周三中常會通過成立「兩岸交流相關規則議題小組」，由小組召集人、黨祕書長李乾龍邀參與小組的7位成員，包括提案邀趙少康的中常委林金結，加上謝坤宏、李德維、高思博、呂學樟、陳柏翰、鄧治平等7位小組成員溝通，其中李、鄧未出席。

據指出，李乾龍希望林金結等人不要在中常會與趙對槓，林金結則說，來者是客，他會有禮貌地提問，不是對槓，只是大家溝通，像他沒到大陸作生意，外界不應一竿子打翻一船人，「該講的我還是會講」。

至於謝坤宏上周三在中常會提到總理孫中山得道成仙，被趙戲稱「我到中常會是去登壇作法嗎？」謝坤宏表示，他謝謝趙指教，歡迎趙登「國民」壇、作「救民」法，替台灣祈「及時」雨、求「攘災」方，效法國父逸仙先生的精神，再造中華，展現「少康中興」的精神與魄力，中常會很期待趙先生的「良方妙法」。

據悉，下午中常會結束後，江啟臣今晚要作東與中常委聚餐；中常委表示，不是為了趙來演講後的安排，而是江與中常委例行性慶生聚會，今晚恰巧輪到江作東。

(中時 )