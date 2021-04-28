中壢詹姓女老師遭警方盤查事件，引發各界討論警方盤查標準拿捏問題。新北市長侯友宜28日表示，警察有警察職權行使法，內容訂得非常清楚，執法中要視當時情況，注意比例原則。

詹姓女教師日前在中壢後火車站商圈前往音樂教室途中，遭到警方盤查，還被上銬法辦，質疑警方執法粗暴、不符比例原則。桃園市警中壢分局則出示員警祕錄器畫面，強調員警盤查當時態度委婉，詹女出言辱罵警察「蠢」，員警才會以涉嫌妨害公務罪法辦。

(中時 )