女老師遭警盤查大外割撂倒上銬 侯友宜：注意比例原則 12:302021/04/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢警盤查事件 侯友宜：注意比例原則。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢詹姓女老師遭警方盤查事件，引發各界討論警方盤查標準拿捏問題。新北市長侯友宜28日表示，警察有警察職權行使法，內容訂得非常清楚，執法中要視當時情況，注意比例原則。 詹姓女教師日前在中壢後火車站商圈前往音樂教室途中，遭到警方盤查，還被上銬法辦，質疑警方執法粗暴、不符比例原則。桃園市警中壢分局則出示員警祕錄器畫面，強調員警盤查當時態度委婉，詹女出言辱罵警察「蠢」，員警才會以涉嫌妨害公務罪法辦。 女師遭警大外割上銬扣留 陳家欽下令：重新教育執法技巧 新北漏水率六都最低 侯：我懷疑 (中時 ) #盤查 #比例原則 #員警 #侯友宜 #中壢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2024總統大選民調出爐 黃暐瀚：透露3個重要訊息 15:302021/04/27 政治 謝長廷指核二排含氚核廢水 侯友宜：中央要給國人交代 11:512021/04/28 政治 盤查女師惹議 桃園議員促警加強教育 04:102021/04/27 地方新聞 林口東勢市場銀髮俱樂部3.0 啟用 04:102021/04/27 地方新聞 華航機師染疫持續擴大 侯友宜：該停課就停課 14:232021/04/27 生活 打卡新景點 富基漁港重機驛站啟用 16:532021/04/27 寶島 中研院蔡宜芳 獲頒美國科院外籍院士 04:102021/04/28 焦點要聞 台水稱「新北漏水率六都最低」 侯友宜懷疑：不要用數據美化 13:022021/04/27 政治 巡佐違法搜索 看上毒蟲女友狂約泡溫泉伸鹹豬手 10:152021/04/27 社會 李旼快評》百姓要的不是戰神 11:502021/04/27 快評 侯佩岑揭真人秀拍攝內幕 回應「假笑面具」：我的假是我的真實 09:232021/04/28 娛樂 社會熱門新聞 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 柔道童爸欲究責拍片舅 美女醫嗆：你為兒子付出什麼 - 社會 鳳頭蒼鷹闖雞舍吃buffet 生吞8顆雞頭千隻小雞嚇到暴斃 - 社會 女老師遭警察臨檢壓制誰有錯？最新民調跌破眼鏡 - 社會 辜仲諒陷紅火案15年大逆轉無罪 法官判決理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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