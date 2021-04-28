王晶版金庸電影《倚天屠龍記》，在趙敏丟下一句：「我在大都等你」後，已經過去30年，這中間已有許多翻拍作品，直到現在王晶終於宣布拍續集，只是主要演員們必須大洗牌，畢竟當年芳華正勝的女星們，如今早有了歲月痕跡，回想當年那些經典的臉龐，不禁想到飾演「紫衫龍王」的李婉華，有網友找到她的社群帳號，發現早已年過半百的她，美貌依舊，，沒怎麼受到歲月摧殘。

王晶宣布開拍《倚天屠龍記》續集，看看卡司，張無忌由林峯飾演、趙敏由文詠珊飾演、邱意濃扮周芷若、古天樂演張翠山，而國際打星甄子丹則飾演張三豐，卡司堪稱飽滿堅強，只是經典很難被取代，想當年李婉華在1994年版電視劇《金毛獅王》中的扮相，就讓觀眾難以忘懷，封她為「最美紫衫龍王」。

1968年出生的李婉華，一圓星夢進入演藝圈，美貌讓見多了美女的男明星們也為之傾倒，李婉華在1989年時因拍攝實境喜劇《卡樂屋企》，而與吳鎮宇迸出愛的火花，可惜登對的兩人在愛情長跑8年後分手，不久後李婉華與飾演《包青天》展昭一角爆紅的男神何家勁相戀，但因為時間點接太近，引發外界輿論批評，甚至懷疑她「腳踏兩條船」，只是她與何家勁也沒能長久，2001年兩人分手，同年李婉華結識加拿大籍股票經紀人李守正，兩人開始交往，2003年6月在加拿大秘婚，李婉華也隨丈夫移民加拿大。

婚後李婉華生了1個女兒、一對雙胞胎兒子，就此定居加拿大，到了那裡也從事演藝工作，主持當地中文電台AM1470，近年曾回香港客串電視劇，去年開設了自己的YT頻道「移加李婉華」還有臉書專頁「住加女人」，也開始積極更新社群平台，可以看見李婉華仍蓄著浪漫長髮，臉上沒什麼皺紋，完全看不出來已經53歲，許多粉絲更說，她猶如20多歲的少女般散發青春氣息，不愧是「最美紫衫龍王」。

(中時新聞網)