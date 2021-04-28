F-16發射AGM-88空射反輻射飛彈

美國國防部宣布，洛克希德馬丁航太（Lockheed Martin Aeronautics）已獲得1.38億美元（近39億台幣）修訂合約，為台灣20批次F-16機隊改裝計畫開發和部署AGM-88反輻射飛彈和「自動防撞地系統」（Auto GCAS）。

據《防務部落格》（Defense Blog）27日報導，洛馬還將為台灣F-16機隊改進雷達軟體的成熟度，升級資料蒐集系統，並提供先進敵我辯視系統。根據協議條款，作業將分別在德州沃斯堡（Fort Worth），還有台灣進行，預料可在2022年9月30日完工。

AGM-88高速反輻射飛彈（High Speed Anti-Radiation Missile，HARM）為中程空對地飛彈，針對打擊敵方防空而設計。它能打擊移動式聯合防空系統（Integrated Air Defence，IADS），以及各式無線電訊號來源等目標。

(中時新聞網)