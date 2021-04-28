台灣即將進入夏季水果生產旺季，為協助國內業者開拓國外市場，農委會、經濟部國際貿易局、台南市政府與外貿協會共同於台南舉辦採洽會，除邀請美加、日韓、中國大陸(含香港)、新加坡等國買主，更首次邀請到潛力市場(如土耳其與俄羅斯)買主，總計8國29家買主，與我50家供應商進行110場次一對一洽談。

此次參加線上採購洽談會吸引來自全台10個縣市、50家廠商。其中以在地的台南廠商報名最為踴躍，共有12家廠商參加，不少農產品界的新秀，如青農返家在玉井研發出無添加、低溫烘烤的果乾，以「蜜旺果鋪」品牌行銷的鈺豐農產行，獲得日商大昌與俄羅斯商Ryatico青睞。

傳承三代好滋味的台南麻豆青農李佩娟，為將文旦產品推廣到海外華人市場，也報名跟通路佈及上海大賣場的中國大陸進口商、美商Sun Tropics及新加坡Tasters Food洽談。另外，強調堅持選用台灣在地農產品，製造各類農產加工品的是世鑫食品，也獲得與韓國供應飲料店原料商Hurum的洽談機會。

貿協行銷處長吳俊澤表示，此次邀請的大型買主包括加拿大年營業額超過10億美元的T&T Supermarket；在日本和台灣經營約3,200家餐廳的日本Skylark樂酷集團；銷售通路涵蓋 Costco、Whole Foods、 Safeway、99 Ranch Market等的美商Sun Tropics；年營業額達2.5億美元、在香港擁有134家門市的電視購物平台HKTV Mall等。

今年買主詢問度較高的產品為文旦、愛文芒果、金鑽鳳梨、果乾，因為台灣文旦肉質細緻、甜度高，已經在中國大陸市場打開知名度，大陸買主已要求觀芯園、麻鑽農坊、永泉報價並於產季前寄送樣品。新加坡Taster Food因為經營Breadtalk麵包連鎖店，對糕餅餡料需求高，有意採購這次我商芒果丁，韓國Hyundai Food在得知成品興業的餅乾系列產品尚未在韓國市場銷售，篩選該公司在中、港、馬三地市場最暢銷的鹹蛋麥芽餅，索取報價及樣品。

(工商 )