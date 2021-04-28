今年以來傳產原物料族群，在航運、鋼鐵、水泥、塑化、紡纖及橡膠等領軍輪動下，近日擴散至電線電纜、玻陶及食品等族群，不過，隨著短線漲幅不小，鋼鐵、水泥等之前先漲的原物料股已先拉回，航運股仍維持上揚格局，但漲勢已不如之前凌厲，非金電指數今（28）日早盤衝高後壓回至平盤附近，漲勢動能不足。

非金電子指數今日早盤大漲，最高攻上16,715點，但未越過4月22日盤中歷史新高16,873點，隨後並在近10點半至11點半之間滑落至盤下，至12點過後在平盤上游走，市場追價力道不足，而成交值估計約2,000億元，是4月22日指數創高的2/3。

今天盤面表現較強的傳產股為玻陶類股指數大漲9％多，其次為近日轉強的電器電纜類股大漲7.5％，航運股也上漲約2.5％，再來是食品類股及電機機械都大漲約1.6～1.7％，但鋼鐵及橡膠都跌2％以上、塑膠也跌約1.9％。

(工商 )