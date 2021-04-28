台北市議員羅智強。（國家政策研究基金會提供）

台北市松山警分局教官楊忠蒞日前與民眾發生口角引發事端，導致「黑衣人」闖入中崙派出所毀損電腦螢幕，派出所一開始稱前一天停電，導致監視器無錄到影響，後改口說不慎把檔案格式化。對此，台北市議員徐巧芯要求北市警局陳嘉昌應負起連帶責任下台，台北市議員羅智強則要求北市警局、台北市長柯文哲應對此提專案報告。

選區位於案件事發地的台北市議員徐巧芯說，案情看起來有待釐清，市警局因偵查不公開，很多資訊沒有對外揭露，要求台北市政府，不能以偵查不公開為由，剝奪民眾知的權利，民眾十分關切警方到底有無和黑道掛勾。

徐巧芯痛批，黑衣人衝進警局砸毀電腦現行犯的行為，警察單位卻裝作沒看到，甚至刪除監視器畫面，接連說謊，讓整個社會對警察信任度崩塌，而教官和警察相關人員訓練與操守也須精進。

徐巧芯指出，目前分局長林志誠已調職，但檢調仍需釐清分局長是否事先知情，且事發當天市警局找了2位以上議員，希望議員不要再問了，欲關說要議員閉嘴封口，合理懷疑警方還有很多事情沒有誠實以對。

「台北市警察局長陳嘉昌應下台」，徐巧芯表示，陳嘉昌在整起事件過程中，縱容下屬在還沒調查案前之前說謊，後來在議會備詢又是另一套說法，陳嘉昌應負起連帶責任。

此外，身兼國民黨革實院長的台北市議員羅智強表示，據報導，民進黨北市黨部高層兒子販毒遭收押，但其卻可到北投分局興師問罪，難道現在是黨證無敵時代，有黨證就可橫行無阻，他要求北市警局、柯文哲應對此提出專案報告。

(中時 )