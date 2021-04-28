毒蟲在台南家中設置改槍場 遇警攻堅狡猾躲頂樓水塔（新莊警提供／戴上容新北傳真）

鄭男曾擔任過車床工人，疑利用車床加工的技術，在家從事改槍販售。（新莊警提供／戴上容新北傳真）

新莊警日前破獲販毒案，循線發現45歲鄭男是販毒首腦外，還疑似改槍販售，新莊、台南偵查隊22日一同赴台南東區攻堅，狡猾的鄭男跑到頂樓水塔內躲藏，還把槍管等丟入水塔試圖滅證，新莊偵查隊小隊長施富承發現異樣，到頂樓水塔順利將鄭男逮捕，並在屋內發現6把改造槍枝，警方依槍砲條例及毒品等罪將鄭男移送地檢署偵辦，並擴大追查槍毒來源。

據了解，鄭男混跡在台南市區，自身吸食毒品外還以網路販毒，新北市新莊警分局偵查隊日前偵辦一起販毒案，鎖定販毒首腦就是這名鄭男，偵查隊幹員南下與台南第一警分局偵查隊聯手蒐證，向檢察官聲請拘票獲准，22日揮軍南下，聯手攻堅緝毒。

查緝員警發現鄭男住處外頭裝設大量監視器監控周遭，警方不敢大意，在屋外忍受蚊蟲叮咬近3小時，直到一名毒蟲買家登門，警員趁隙攻堅進入屋內，但由於當地周遭太過安靜，警方仍驚動當時在屋內改槍的鄭男，他迅速把槍管等證物丟進頂樓水塔內企圖滅證，同時也趴在頂樓加蓋水塔內。

警員上樓搜索，卻看不見鄭男蹤影，原本還懷疑他跳樓逃生，但帶隊的新莊偵查隊小隊長施富承靈機一動，上到頂樓查看，發現一處加蓋水塔傳出聲響，警員不敢大意，擔心他藏有武器，持槍喝令他從躲藏的水塔加蓋空間內現身「下來！你下來！慢慢來，手讓我們看的到」。

鄭男見有大批員警放棄脫逃，乖乖舉高雙手大喊一定會配合，警員在屋內發現大批改槍機具，6把模擬槍、空彈匣5個、滑套2支、槍管1支及毒品吸食器等物品，屋內彷彿小型改槍場，據悉，鄭男曾擔任過車床工人，疑利用車床加工的技術，在家從事改槍販售。

警方表示，訊後以將鄭男依槍砲條例及毒品等罪移送地檢署偵辦，未來要擴大追查鄭男改槍販售管道及槍毒來源。

(中時 )