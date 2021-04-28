今天藍鳥與國民在MLB場上對決，其中小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)今天的表現令人驚艷，他幫助藍鳥以9：5大勝國民，而且這場對手還是由王牌投手薛爾瑟(Max Scherzer)把關，沒想到卻讓藍鳥大開殺戒。

全隊9分裡小葛瑞洛就轟下7分，其中包括3支全壘打，第一轟是滿貫砲、第二轟為陽春砲、第三轟則是兩分炮，前兩轟都是對薛爾瑟打出，把對方王牌打到退場，火力相當可怕，而僅22歲的小葛雷諾，也在今天成大聯盟自1901年來，最年輕完成單場三響炮7打點選手，也是第7年輕完成單場三響炮球員，而他的名人堂父親生涯則從未敲出單場三響炮。

Vladimir Guerrero Jr. Has hit 3 Home Runs tonight totaling 7 RBIs for the Blue Jays against the Nationals. Here are all 3 pic.twitter.com/dZS5o4M7Jy — MLB Walk Offs & Game Winning Plays (@MLBWalk_Offs) April 28, 2021

今天第一發全壘打在3局下半，小葛瑞洛在滿壘一人出局下轟出左外野方向驚天滿貫炮，一口氣拿下4分，幫助球隊以4：3反撲成功，但別以為他攻勢停了，接著5局他又轟出中外野方向陽春炮，這時國民已經以7：3大幅領先，而今天他真的沒有極限，第7局又轟出右外野帶有2分打點全壘打，讓7局上失掉2分的藍鳥再次把比數討回，今天他5打數3安打，而這3支安打都是全壘打，個人海灌7分打點，絕對是本場MVP無誤！

這一戰他不僅打破歷史，也超越父親達成新的里程碑，而且這場他面對的是本季火燙的薛爾瑟，還在他手上轟下５分，證明自己實力絕非馬虎，這場薛爾瑟5局被敲8安打失掉7分，自責分率上升到3.00，也吞下本季第二敗。而本季小葛瑞洛的表現也相當火燙，目前共計75打數打出27支安打、7發全壘打，貢獻19分打點，打擊率是優異的.360，是藍鳥不可或缺的大炮，看來他完全遺傳了父親的強打本色。

(中時新聞網)