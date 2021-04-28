IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2021年首季財報表現遠優於市場預期，2家美系外資出具最新報告肯定，看好3大因素將驅動欣興毛利率及獲利穩健成長，成為驅動股價上漲主動能，均維持「買進」評等、目標價同步上修至165元。

在首季財報亮眼激勵下，欣興股價今（28）日開盤勁揚4.39％後，在買盤敲進下量增攻鎖漲停價112.5元，續創上市以來新高價，截至12點仍有超過9400張買單排隊，表現明顯強於大盤。三大法人昨日持續偏多操作，本周迄今買超達3萬4413張。

美系外資認為，欣興因火災引發投資人對營運執行力的擔憂，加上毛利率提升不如同業明顯，使今年股價表現遜於大盤7％。但首季業績優於預期、產品組合優化顯著提升毛利率，預期有利的載板價格趨勢、客戶組合及毛利率穩定提升，將使欣興獲利將顯著成長。

美系外資認為，高階應用專案增加、蘋果訂單需求增加、載板獲利顯著成長，為維持欣興「買進」評等的3大因素。首先，欣興打進英特爾及台積電相關先進封裝專案，有助維持產線稼動率、持續改善產品組合，若欣興生產良率良好，將帶來更大的毛利提升動能。

隨著英特爾Ice Lake伺服器滲透率提升、伺服器及數據中心需求增加，美系外資預期將使ABF載板供給更為吃緊，有利欣興、南電及景碩等主要供應商，特別看好欣興在高階專案貢獻增加帶動下，ABF載板平均價格（ASP）將自下半年起加速上漲。

其次，美系外資預期蘋果新款iPhone相關的BT載板需求將自第二季中顯現，預期市場更關注欣興獲得的天線封裝（AiP）載板訂單。儘管相較於同業，欣興在BT載板漲價機會有限，但仍對BT載板平均價格及毛利率有利。

同時，美系外資預期欣興將穩定取得新款iPhone約15～20％的類載板（SLP）訂單、並自7月起量產，而應用於MacBook及iPad Pro的M1晶片載板需求，將在未來幾季持續增加，整體預估今年蘋果訂單對欣興的營收貢獻將成長15％。

美系外資看好欣興第二、三、四季營業利益將分別年增50％、194％、378％，帶動獲利顯著成長，穩健的獲利成長將成為驅動欣興股價上漲的主動能，維持「買進」評等、目標價自150元調升至165元。

另一家美系外資預期，欣興本季各應用產線稼動率維持穩定，雖然HDI產品組合可能調整，但載板營收及毛利率將續升、新訂單貢獻增加。預估第二季營收季增6％，毛利率及營益率提升至19.5％、8.5％，每股盈餘預期調升6％至1.29元。

美系外資認為，載板平均價格及毛利率改善，將使欣興今年獲利成長幅度加大，業外收益優於預期、山鶯廠S1及昆山鼎鑫火災理賠則可增添額外動能。儘管既有訂單平均價格將維持穩定，但基於ABF載板供給持續短缺，首季財報將增強毛利率穩健提升信心。

而隨著高階BT載板及ABF載板帶動產品組合優化，楊梅及龜山新廠預期明年中量產、山鶯廠S1預計明年下半年恢復生產，美系外資看好在上述多重催化劑帶動下，將使欣興明年營收強勁反彈。

美系外資對欣興2021～2023年營收預測不變，預期將成長9％、22％、19％，毛利率預期則調升至17.9％、21％、21.8％，每股盈餘預期調升11％、2％、1％，分別達6.22元、8.36元、11.2元，維持「買進」評等不變，目標價則自160元調升至165元。

(時報資訊)