時力立院黨團今日發布新聞稿表示，針對今日立院財政委員會再度排審《會計法》第99條之1修正草案，要再次重申，支持案件當事人，在司法程序上，爭取自己的清白，但反對透過「個案式修法」、「溯及既往」地為繫屬中的刑事案件解套。這樣的修法不僅無法彰顯司法正義，更是徹底踐踏法治。

時力表示，今日上午藍綠在財委會吵了一架後，民進黨籍的召委郭國文隨即宣布《會計法》第99條之1修正草案「送出財政委員會」並宣布散會。根本是糟蹋立法程序。

時力指出，委員會審理法案須宣讀條文，向來是各委員會的議事慣例，但今天郭國文在沒有宣讀條文、沒有條文審議的討論及紀錄下，竟就這樣宣布送出委員會，這是一個非常粗暴的立法程序。

時力說，對比當年服貿的半分忠(藍委張慶忠)、勞基法的16分瑩(綠委陳瑩)、前瞻的20分瑩(綠委邱議瑩)，當中2次跟修法相關的爭議事件，都有宣讀條文。但不論是今日或4月15日的財委會，都沒有依照議事程序慣例宣讀條文，更是粗暴。

時力表示，如此粗暴地議事程序，會記載於歷史的軌跡之中，時力黨團要再次呼籲執政黨務必懸崖勒馬，別讓這種粗暴程序的個案式修法，一再傷害台灣的法治精神。

(中時 )