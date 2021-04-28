恒指午盤收漲0.13％ 抗疫概念股強勢 12:432021/04/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資者正等待多家大型科技公司的財報與美國聯準會的貨幣政策會議決議，觀望氣氛濃厚。截至28日午盤，恒指漲0.13％，報28,978.49點，國企指數漲0.01％報10,984.95點。 港股抗疫概念股走高，黃金及貴金屬類股下挫。在科技股方面，小米跌5.13％，主要是市場傳出小米競爭對手、手機大廠OPPO集團也已經在籌備造車事項。與小米一樣，OPPO造車計畫的推動者也是創始人陳明永，傳出陳明永已經在產業鏈資源和人才方面進行調研。 滬指午盤小跌0.04％ 創業板指大漲1.83％ 恒指走高 早盤一度升逾百點 (工商 ) #小米 #午盤 #抗疫 #OPPO #造車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶下英特爾市占 超微營收翻倍賺 盤後大漲逾4％ 10:002021/04/28 財經 《美股》連2季創獲利新高 Alphabet盤後漲逾4％ 10:352021/04/28 財經 仁寶3月獲利年增八成 04:102021/04/28 產業．科技 陸港觀盤－五一假期前 A股整軍待變 04:102021/04/28 全球財經 台幣站穩27大關 升幅超車人民幣 04:102021/04/28 財經焦點 《盤中解析》台積壓盤 貨櫃、面板撐場 11:432021/04/28 財經 台積電股價再度面臨600元關卡保衛戰 11:512021/04/28 財經 《美股》業績雖強、期望更大 微軟盤後走跌 11:432021/04/28 財經 《電子零件》訂單排至Q3 僑威今年正成長在望 08:532021/04/28 財經 滬指開低走高 創業板指漲近2％ 10:592021/04/28 財經 谷歌母公司財報年增逾3成 金雞母YT靠廣告賺1688億 11:512021/04/28 財經 財經熱門新聞 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 超微奪英特爾市占 專家卻指財報藏魔鬼 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 罕見！傳6客戶助聯電擴28奈米產能 下午法說會將揭曉 - 財經 外資降中鋼評等股價失守40元 鄉民發現有玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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