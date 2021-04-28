投資者正等待多家大型科技公司的財報與美國聯準會的貨幣政策會議決議，觀望氣氛濃厚。截至28日午盤，恒指漲0.13％，報28,978.49點，國企指數漲0.01％報10,984.95點。

港股抗疫概念股走高，黃金及貴金屬類股下挫。在科技股方面，小米跌5.13％，主要是市場傳出小米競爭對手、手機大廠OPPO集團也已經在籌備造車事項。與小米一樣，OPPO造車計畫的推動者也是創始人陳明永，傳出陳明永已經在產業鏈資源和人才方面進行調研。

(工商 )