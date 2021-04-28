鼓鼓呂思緯今（28日）過生日，昨天趁著《全明星運動會》節目的練習日，唱片公司和近50位歌迷密謀生日驚喜送他，他一度感動到說不出話來，看著歌迷應援、準備生日蛋糕和卡片，以及工作人員扮裝成米奇、米妮、唐老鴨和「美女與野獸」的貝兒公主，一旁的小刀忍不住大喊：「你沒哭我都快哭了！」話才一說完，鼓鼓就感動到落下男兒淚，這次在歌迷和藍隊陪伴下提前慶生，他感到格外有意義：「一邊是陪伴我許多的歌迷，一邊是陪我撐到最後的隊友，沒有歌迷我可能也無法參加這個節目，很感謝大家。」

鼓鼓小時候媽媽曾帶他去加州迪士尼樂園，至今難忘，因此工作人員及歌迷決定把迪士尼樂園搬來體育館，「盛裝」打扮成米奇、米妮、唐老鴨和貝兒公主，一起舞動〈繽紛了每一天〉，正在練球的鼓鼓看了又驚又喜：「我完全沒想到會有，剛還在想怎麼投進這球。」

他把生日願望送給身邊的人，「希望我的歌迷可以幸福，藍隊隊友可以幸福，工作人員也幸福。」同門的劉若英、蕭秉治、麋先生、白安也寫了卡片祝福，蕭秉治說：「請帶我一起跑步，讓我也擁有你的好身材。」白安則要他注意筋骨，麋先生則說：「生來就是個表演者的你，日日夜夜的努力都有了回報，快活慢活都希望你永遠對這些事樂此不疲」，同樣也欣賞鼓鼓認真模樣的劉若英，也為他加油打氣，帶著大家滿滿的祝福，他也希望將這份幸福，展現在8月21日在高雄流行音樂中心舉辦的「聽到請回答Connecting…」演唱會。

鼓鼓在全明星藍隊隊友陪伴下慶生。（相信音樂提供）

鼓鼓感動到落淚。（相信音樂提供）

正在練球的鼓鼓看到歌迷如此用心，又驚又喜。（相信音樂提供）

(中時 )