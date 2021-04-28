彰化一名32歲張先生被父母逼婚，婚後又被催促產子，父母時時緊盯妻子肚皮，導致張先生壓力爆表抬不起「頭」出現勃起障礙，沒辦法只好尋求醫生幫助，找上彰化醫院性福門診，經過2個月的震波加藥物治療，如今堅硬如昔，妻子也順利懷孕。

張先生羞澀說道，他是家中獨子，自出社會以來就時常被父母逼婚，3年前透過相親認識後結婚，但父母從逼婚改成逼「孫」，每天嚷嚷著要抱孫，在工作與父母的期盼雙重壓力下，沒想到竟然無法抬頭，或是抬頭準備進軍時，那話兒軟弱無力臨陣脫逃，還被妻子笑只剩尿尿功能，讓他很沮喪。

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，張先生抽血檢查、血糖、血脂、賀爾蒙等正常，也不是心血管疾病，研判是心理及生理障礙，因此投入藥物及震波治療，增進海綿體充血，經過６周療程，每天清晨號角響起準時「升旗」。（吳建輝攝）

彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮表示，張先生抽血檢查、血糖、血脂、賀爾蒙等正常，也不是心血管疾病，研判是心理及生理障礙，因此投入藥物及震波治療，增進海綿體充血，經過６周療程，每天清晨號角響起準時「升旗」。

蔡卓榮說，低能量的體外波震用於組織、可以產生血管新生的效果，用於陰莖海綿體上確實有助於勃起功能的改善，彰化醫院性福門診主治男性模起功能障礙、早洩及性慾低落等，在藥物及震波雙管齊下後，患者都能再次提槍上陣。

蔡卓榮也強調，勃起功能障礙除了心理因素，抽菸、三高患者也都是危險族群，如能放鬆心情、緩解焦慮，同時戒除過量的菸酒，維持正常作息，大多能慢慢改善，患者也不要害羞不敢求診，即找治療大多都能獲得良好成效。

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