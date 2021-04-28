慶祝五一勞動節到來！南投縣政府28日在南投縣議會舉辦「模範勞工表揚大會」，表揚縣內產（企）、職業工會及事業單位所推薦的80位模範勞工。副縣長陳正昇說，藉由表揚大會感謝勞工朋友對社會的貢獻與努力，也能樹立勞動典範，期望勞資和諧合作雙贏，建立良好互動的夥伴關係。

今年受表揚的80位模範勞工中，服務年資最久的是任職於台灣菸酒股份有限公司埔里酒廠的蕭飛慶；他自民國68年退伍後就進入埔里酒廠擔任生產技術員至今，服務年資長達41年，曾擔任工會小組長及監事，工作勤奮負責、堅守工作崗位，並改善生產技術減少成本。

今年即將屆齡退休的蕭飛慶，他說在人生工作的最後1年能榮獲模範勞工的表揚和肯定，職場生涯中，最令他難忘的就是921大地震後所造成的災難和後續的重建工作，當時許同事都離職或轉調其他單位，但他仍勇敢面對，展現對工作的熱忱和堅持。

任職於埔里醫療財團法人埔里基督教醫院張美惠小姐，為護理部副護理長，服務年資34年，曾榮獲優良模範員工及南投護士護理師公會之優良護理人員獎，積極參與院內各項品質監測，以病人安全為優先，深獲肯定。

任職於南投市農會供銷部的謝昭潔小姐，服務年資35年，現任課員，在職期間配合工作需要加強本職學能並取得農藥販賣人員執照，並協助老弱農民農藥使用，減少農物損失，深獲農民及公司嘉許。

縣政府社會及勞動處表示，縣府除重視勞工朋友權益及福利，將在各方面持續協助及支持勞工朋友；包含加強保障勞工權益及落實各項勞動政策外，更進一步希望能同時兼顧、保障雇主權益。呼籲雇主及勞工朋友營造友善工作環境，實現尊嚴勞動，共同為塑造南投為健康快樂幸福的宜居城市一起努力。

(中時 )