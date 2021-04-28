大陸科興疫苗對於防範新冠肺炎究竟有沒有用？台大公衛學者張維容今天透過第四期疫苗效益評估方法分析，發現在智利每增加1％的科興疫苗施打，不但無助降低疫情發生，還可能會增加3％的新冠肺炎個案。

張維容所使用的這套疫苗效益評估方法，是考量各國的NPI（非藥物性介入）措施、感染風險，用來計算該國每增加一趴疫苗施打，可以減少多少新冠肺炎個案發生。

根據張維容整理以色列、英國、智利、美國、加拿大等國的疫苗接種資料，發現多數國家每增加1％的疫苗接種人口，都能降低新冠肺炎的傳播，不過使用科興疫苗的智利，每增加1％的人口施打，反而是增加新冠肺炎的感染人數。

張維容指出，從以色列施打輝瑞疫苗的數據可看出，每增加1％的疫苗施打，可降低8％的新冠肺炎個案發生；英國施打AZ疫苗的數據也顯示，每增加1％的疫苗接種，可降低7％的新冠肺炎個案發生，顯示AZ疫苗對於防疫仍然相當有效。

美國、加拿大雖然施打莫德納、輝瑞疫苗，但在各州之間卻呈現巨大差距，張維容舉例，新墨西哥州疫苗接種人數越多，感染新冠的人數也越低，但這點在密西根州卻未發生，感染新冠的人數反而與疫苗施打人數同步上升，加拿大的安大略州也有類似狀況。

張維容分析，這可能與疫苗覆蓋率與變種病毒株有關，但無論如何，綜合美國、加拿大的整體數據來看，每增加1％的疫苗施打人口，可降低3％的新冠個案發生。

台大公衛校友、醫師廖思涵則指出，從科興疫苗在巴西所進行的第三期臨床試驗可看出，保護力與試驗結果都有待進一步商榷，恐怕才能更進一步的被世界認可。

廖思涵指出，科興疫苗在巴西共進行1萬2396人的第三期臨床試驗，其中疫苗組4953人、對照組4870人，但疫苗組中竟有85人感染新冠肺炎，幾乎是對照組感染人數168的一半，保護力僅50.7％。

廖思涵表示，科興疫苗的試驗人數與嬌生疫苗相比少了四分之三，是科學證據備受質疑的原因，同時不良反應也較多，約有六成的接種者出現注射部位疼痛，三成的接種者出現頭痛，但整體而言科興疫苗的安全性沒有太大問題。

至於嬌生疫苗先前傳出血栓疑慮，廖思涵說明，從嬌生疫苗的大型試驗看出，在疫苗組1萬9691人以及對照組1萬9630人中，僅發現一例腦部血栓併發大腦出血以及一例格林巴利症候群，發生風險仍算相當低。

(中時 )