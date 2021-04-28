江啟臣與新女力工作會成員合作完成台灣拼圖。（黃福其攝）

江啟臣授證給新女力工作會主委聶惠如。（黃福其攝）

李乾龍與新女力工作會成員合影。（黃福其攝）

【LIVE直播】國民黨女力崛起！新女力委員會成立記者會｜2021.04.28

國民黨今成立「新女力工作委員會」，黨主席江啟臣下達兩項政治任務，一是希望女力能協助國民黨推動今年8月28日公投，讓公投過關，二是「公投過關後，在2022年九合一選舉就能順利」，希望女力協助國民黨勝選，在目前14位縣市長有7位女性的基礎上，「不只半邊天」，女性能連任縣市長更能新當選。

國民黨今成立「新女力工作委員會」，邀地方具影響力的女性擔任委員，由教育界、婦女界出身的聶惠如擔任主委，包含已故前高雄市議長許崑源遺孀林絲娛、前立委張嘉郡、立委馬文君、新竹縣長楊文科的太太甘秀美等，都擔任分區或縣市主委，聶惠如等人將到各縣市基層，串起地方女力。

為了2022九合一選舉，國民黨主席江啟臣及祕書長李乾龍在既有正式組織編制之外，改組或增工作委員會，包括客家、原住民、新住民、青年、勞工、公教警消、醫療、宗教、水利、農漁會、工商等委員會，今天的新女力工作委員會是第11個，前身是婦女工作委員會，擔任婦女工作委員主委的立委楊瓊櫻也是新女力工作委員會顧問。

今天的新女力工作委員會成立大會中，江啟臣、李乾龍及副祕書長柯志恩、組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏等中央一級黨務主管、婦女部主任闕枚莎以及新女力委員會主委聶惠如、各縣市新女力委員及婦工主管共同與會。會中，各縣市委員分別於台灣地圖立牌前完成新女力宣誓後，由江逐一頒贈聘書，江也為台灣立牌貼上「國民黨新女力，點亮台灣新希望」，並帶領現場所有來賓共呼口號，象徵國民黨中央新女力正式出發。

江啟臣表示，從過去到現在，女性從政者一直是國民黨重要力量且在壯大中，不論反萊豬公投連署等政治任務，或其他社會服務、社會互動，都可看到國民黨女力的表現，他在地方服務過程也受到很多幫忙，沒有女力幫忙，要當選很困難。

江啟臣也下達兩項任務，包括828公投、2022年選戰。他說，距離828 公投正好4個月，若「反萊豬」公投通過，就不必擔心豬肉的問題，如果「公投併大選」公投通過，就可以更省錢，讓未來公投更省事，提高投票率，讓人民可直接展現民權民意。

(中時 )