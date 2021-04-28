聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）於當地時間27日表示，新冠疫情流行期間，中國在全球出口中所占的比重已上升至近15％，但隨著國內需求增長和勞動力成本上升，中國的主導地位可能很快觸頂。

UNCTAD的資料顯示，2020年，中國在全球貨物出口總額中所占的比重最高，為14.7％，而2019年為13.2％。美國以8.1％位居第二，德國以7.8％位居第三。

根據UNCTAD資料，2021年初數據顯示這一增長趨勢仍在繼續，2021年第一季中國出口年增近50％，至7,100億美元。

不過UNCTAD報告也稱，總體而言，未來中國可能仍將是全球最大出口國，然而，中國出口在全球經濟中的主導地位可能正接近觸頂。報告分析，主要是中國越來越依賴國內需求，而非海外需求，不斷上升的勞動力成本，以及自動化程度提高可能刺激更多製造業回流到發達國家。

報告還指出，地緣政治緊張局勢和缺乏解決社會和環境問題的全球行動可能導致「去全球化進程」，這將對中國等主要出口國產生高於平均水準的影響。

(工商 )