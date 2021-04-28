美股狹幅整理，台股開盤一小時呈現敵不動、我不動的躊躇模式，開漲14.82點，早盤最高達17628.81點，距離周二盤中創下17630.19新高點近在咫尺，但10時過後一路下滑，17500一度告失，而漲價題材獨攬大局，玻陶、電器電纜、貨櫃三雄全力以赴守整數大關，電金、半導體類股則休兵不前，但IC設計族群穩軍心，祥碩(5269)、智原(3035)漲停叫陣，矽創(8016)、譜瑞-KY(4966)亦強漲7%以上，矽統(2363)、聯詠(3034)、揚智(3041)、敦泰(3545)、世芯-KY(3661)、松翰(5471)、盛群(6202)、愛普(6531)、力旺(3529)、鈺創(5351)，以及MOSFET概念的尼克森(3317)、杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)、茂達(6138)、元隆(6287)群聚上攻。

周三法說即將登場，IC設計大將聯發科(2454)守紅盤漲近0.5%，盤中超車富邦媒(8454)站穩第八高價股，譜瑞-KY(4966)大漲超過8%、登2個月來高價，然義隆(2458)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、精測(6510)、台郡(6269)、瑞儀(6176)等未獲漲聲。

首季繳出好成績：杰力獲利攻頂、每股賺3.14元，股價高漲逾8%，觸及183.5元、劍指月初的187.5元高價。智原第1季獲利創16季高、季增逾6倍，Q2營運持續向上，全年營收成長上修，激勵躍上67.8元漲停。敦泰不畏列入警示股，3月每股盈餘1.99元，獲利倍數高成長，股價上揚拚穩200元關卡。矽創3月獲利同樣倍數成長，第二季營運有望改寫新高水準，早盤一度觸及340元漲停，維持近8%漲幅。

千金股祥碩(5269)昨自營商、投信力挺，且受惠超微(AMD)周二調高今年營收預測，帶動股價應聲衝上1240元漲停。超微概念股中的MOSFET(金氧半場效電晶體)概念如大中、杰力、尼克森、富鼎等也吹起漲風。

飛騰事件紛擾，世芯-KY連跌5根跌停，列處置分盤交易，也使得自去年一路風光IC設計股先前股價也皆掃到颱風尾，然多數股已擺脫世芯-KY重挫陰霾，世芯-KY周三也跌多反彈，續漲逾6%；季報亮麗的力旺周二尾盤強勢攻頂，以916元創收盤天價，周三漲勢不斷電。半導體全線缺貨，掀起漲價潮，IC設計族群業績跟著水漲船高，IC設計個股各擁題材輪動轉強，之前強勢的MCU(微控制器)普遍出現回檔，但MOSFET、基本面佳重獲多頭關愛，IC設計再度成為盤面輪動焦點，但整體來看，IC設計已進入個股時代。

展望台股後市，大型本土投顧認為，上市櫃公司的季報揭露進入緊鑼密鼓階段，各家法說亦如火如荼召開，個股股價短線走勢難免受到影響，雖然目前台股輪動速度相當快，基於產業面即將進入旺季，可參考各項數據，逢低承接展望正向股票。

(時報資訊)