英國政府周三宣布，將監管自動駕駛車輛在高速公路以較低時速行駛，最早可能在今年，這些車輛將在高速公路上出現。

英國運輸部表示，正在制定具體措施，更新高速公路代碼，以便讓自動駕駛車輛系統能運作。首先是自動車道維持系統(ALKS)，該系統使用感測器和軟體讓車輛維持在一車道內，在無駕駛干預下能自動進行加速和煞車。

ALKS為等級三(L3)的自動駕駛水準。聯合國也在去年六月通過法規，規定了公共道路啟動ALKS的安全要求。

英國政府表示，ALKS的使用僅限制在高速公路上，時速必須在60公里以下。而英國將成為全球自動駕駛的先驅。

英國運輸部預測，2035年英國40%的新車將具有自動駕駛能力，並創造多達3.8萬個工作機會。

汽車製造商公會歡迎政府允許自動駕駛的正式上路。但是保險公司警告，汽車製造商和監管單位應該闡明目前技術的局限性；認為將ALKS稱為自動化或當作「自動駕駛」的同義字，將讓英國民眾誤以為車輛可以完全自己行動；如果造成事故，將引發公眾對該技術的反彈。

Thatcham Research研究主管Matthew Avery表示，除了缺乏技術能力外，將ALKS稱為自動化也令人擔心，英國政府正在造成混淆和濫用輔助駕駛系統。

(時報資訊)