本月26日，臉書社團「爆怨2公社」一名女網友貼文，稱自己日前在訂房網站「Agoda」上下訂宜蘭一間溫泉會館，預計當月24日入住，豈料她抵達目的地後，不僅一個招牌都沒看到，上頭註記的地址還是別人家公寓，加上訂房資訊裡沒有任何一個可以聯繫的電話，因此她只好不氣餒走上樓按按看門鈴，結果都不是她預定的溫泉會館。還好原PO跟同行人最後透過Ｇoogle調查許久，終於發現該溫泉旅館可能就是另一間名為「XX屋」的旅宿，於是他們專程致電詢問，對方態度卻消極到家，令原PO非常不滿，怒將事情經過貼網爆料，直呼「想告訴要去宜蘭玩的朋友們千萬不要受害！」

根據臉書專頁「爆怨2公社」該文內容，原PO在訂房網站「Agoda」上下訂宜蘭一間溫泉會館，但到了出遊當日，溫泉會館不僅名稱換了，連地址都全不一樣，經歷一番波折，原PO跟同行人好不容易透過Google上的蛛絲馬跡，發現另一間為「XX屋」旅宿極有可能就是該溫泉會館，於是趕緊聯繫，結果該旅宿的服務人員，在電話另一頭一副「反正我就聽聽，這問題也不關我事」的語氣，面對一連串提問也一問三不知，僅說招牌被「撞壞了」，超不負責任的表現讓原PO他們傻爆了眼。

有女網友在知名訂房網上下訂一間宜蘭5720元的民宿，結果踩到大地雷。（圖／臉書「爆怨2公社」）

但這還不是最扯的，文中原PO對於該溫泉會館的住房品質也是氣憤難耐，直呼自己當初花5720元訂了2房，雖然店家最後算他們5000元，想平息入住前的怒火，但其中一間不僅房間小，馬桶水壓也軟弱無力，甚至「上大號還要自己去裝水才沖得掉」。於是原PO一行人忍無可忍，決定要求換房，但怎麼換馬桶都一樣，服務人員看了「又是個說不出所以然，沒有要幫忙解決的反應」，兩手一攤一句安撫的話都沒有。儘管原PO明白，這一切並不能怪接待的先生，因為他看起來就不像老闆，但這趟旅行實在讓他們「真的火上加火、感受無敵差」。

有女網友在知名訂房網上下訂一間宜蘭5720元的民宿，結果踩到大地雷。（圖／臉書社團「爆怨2公社」）

該文一出，隨即引爆網友熱議，許多人都替原PO叫屈，認為「5000多在礁溪可以住飯店了阿！那邊好幾間都不錯的」，不過為避免類似慘痛經驗再度發生，也有不少網友建議「一定要先谷歌過住宿評價相關文章，凡找不到評價的一律直接跳過」、「民宿真的不要隨便亂訂，要訂之前先看google評價」、「網路平台最好找飯店或是知名民宿，這樣就不會踩到雷還可以找到甜甜的房價」、「我都會對過一次谷歌地圖跟評價才敢下單，一堆違法民宿太多了」。

(中時新聞網)