63歲大陸演員張鐵林當年因演出《還珠格格》系列中「皇阿瑪」一角走紅，被稱為皇上專業戶。最近他被拍出席文化交流活動，結束後他到台下跟其他嘉賓在室內聊天，自顧自的在一旁抽起雪茄吞雲吐霧，不顧旁人健康，挨轟沒公德心，讓別人吸二手菸。

張鐵林過去演出電影《大橋下面》成名，1987年他到英國留學，10年後回到大陸生活，早年他常被傳風流成性，在英國留學時認識波蘭籍的女友，兩人生下一女張月亮，但不久後感情生變離婚，在大陸他又與校花侯俊傑、學生訾曉敏傳出交往，兩女陸續為張鐵林生下一女一子，更為了扶養費聯合起來向張鐵林提告，而張鐵林當時淡定回應：「清者自清，問心無愧」。

張鐵林被拍室內抽菸。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

近年新冠肺炎疫情肆虐，不少藝人都中槍染病，上月網上狂傳張鐵林在英國得到新冠肺炎，張鐵林經紀人第一時間闢謠後又刪文，引來網上猜測聲明真偽，不久張鐵林經紀人再發聲，強調是因不想跟自媒體起舞博取關注才刪文，「張鐵林老師從春節前夕至今從未離京，且身體健康」。

張鐵林被虧在英國生活10年被攆回來。（圖／翻攝自秒拍）

據《娛樂有飯》報導，張鐵林最近出席中國宣紙文化旅遊交流會，當天他打扮休閒，上身穿藍色襯衫、黑外套，下半身穿著西裝褲，看來精神奕奕，只是髮線看似又有些後退，會後眾人到室內聊天，張鐵林自顧自抽起雪茄，旁邊的女來賓看似面有難色。而過去他上節目《吐槽大會》，被李誕虧在英國生活10年，還在BBC工作過，「不知道為什麼後來不在英國待了，是不是人家覺得英國只能有一個皇室就給你攆回來了」，張鐵林則在台下尷尬拍手露出微笑。

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(中時新聞網)