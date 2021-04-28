綺麗珊瑚成棒隊近1年陷入連敗魔咒，在球隊於成棒賽事經歷連42不勝後，終於在今日甲組春季聯賽中扳回一城，他們面對台北興富發，靠黃博蔚先發6.1局只失2分，以及張閔軒猛打賞外加2打點支援下，以3比2拿下渴望已久的勝利，上次綺麗珊瑚贏球已經是去年5月8日的春季聯賽，當時對手也是興富發。

綺麗珊瑚在去年5月8日在春季聯賽以7比2擊敗台北興富發後，從此陷入一勝難求的窘境，最後1場春季聯賽輸球、協會盃1場輸球，爆米花聯盟24場全敗，再回到今年的春季聯賽前16場輸了15場，另有1場和局，歷經了42場不勝之後，綺麗珊瑚終於開出紅盤，他們等這一勝等了將近1年的時間。

此戰綺麗珊瑚首局就有好的開始，面對台北興富發先發投手賴清榮，首局第一棒陳昊選到保送上壘，接著靠盜壘和戰術推進到三壘，隨後張閔軒敲安帶有1分打點，他也靠石家瑋的安打回到本壘得分，首局綺麗珊瑚攻下2分領先。

第5局綺麗珊瑚繼續追分，張亞倫保送後盜壘成功，張閔軒敲出中外野方向安打再有1分打點，前5局綺麗珊瑚已經取得3分。

而投手黃博蔚表現也很出色，前6局沒讓台北興富發得分，直到7局出現危機後才退場，此局興富發靠洪仲平、蔡瑋泰的串聯安打追回2分。總計黃博蔚6.1局只被敲4安、失2分，另有2次三振，林家輝後援2.2局只被敲2安、無失分，兩人聯手壓制台北興富發，加上張閔軒單場3安、2打點，助綺麗珊瑚奪下久違勝利，不過綺麗珊瑚在春季聯賽戰績墊底，已經無緣決賽。

(中時 )