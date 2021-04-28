高雄市前市長韓國瑜昨在臉書公布《韓先生越想越不對勁》系列影片第一集，邀「普悠瑪事故受難者權益保障協會」理事長董小羚對談，結果被網軍出征，指韓稱台鐵為「國營事業」的說法不正確，酸韓「草包」。國民黨文傳會副主委鄭照新中午在臉書發文嗆網軍「連『國營事業』和『國營企業』都分不清楚」，是韓搞錯？還是挑韓搞錯的人才是草包？

鄭照新說，昨天韓前市長在網頁上po出關懷太魯閣號事件影片，戳中執政黨痛處，綠色網軍頁面馬上開始過去雞蛋裏挑骨頭的轉移焦點伎倆，硬說台鐵是政府機關不是「國營事業」。

鄭照新臉書發文。（摘自鄭照新臉書）

鄭照新臉書發文。（摘自鄭照新臉書）

「真是一群不用功的蠢蛋！」鄭照新酸嗆，要網軍攻擊也不做功課，維基百科都懶得查。台鐵作為政府機關，雖不是「國營企業」卻和航港局、高速公路局、鐵道局一樣，是「國營事業」的一部分，與台鐵是不是公司一點關係也沒有，網軍卻鋪天蓋地發動攻擊，沒想到不用功的結果，確是打自己的臉，好腫！「抱歉讓你們領不到錢，但你們才是真草包。」

鄭照新臉書發文。（摘自鄭照新臉書）

(中時 )