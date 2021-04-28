保生發展協會總幹事廖經贈指出，白玉藻礁區遭受汙泥覆蓋嚴重，導致早體無法生長，直言「傻眼、恐怖」，也坦言去年因漁民須要捕鰻苗，地區居民有向桃園市海管處反應，但至今仍尚未改善，甚至持續汙染，隨著洋流南漂將會擴散至觀新藻礁區，桃園市環保局回應，該觀音區北鑛業者多次遭環保局停工，這次除了命其停工外，也將依法裁處，移送檢調偵辦。

廖經贈說，日前因為要另尋他地復育柴山多杯孔，到白玉藻礁觀察藻礁生態時發現，海水竟然如此混濁，甚至整個汙泥都覆蓋了河道的2／3，他也表示，這個問題從以前就發生過了也查辦過了，去年漁民要捕鰻苗要清淤時，也都有向海管處通報，但遲遲未見改善，藻礁任由該工廠汙染，親眼見到時更當場直呼「很傻眼」！

廖經贈指出，海水的混濁度太高，退潮後整個河口都是泥，汙泥覆蓋礁體時將會無法生長，主要是因為不知道該汙染的成份為何，是否是有毒物質，也不知道會對礁體造成多大的傷害，況且隨著洋流往南漂，該汙染物將會無限擴散，導致觀新藻礁將大受汙染，期盼環保局做出正確的裁罰。

環保局回應，該場位於觀音區大堀溪出海口旁，鄰近白玉海岸，該廠於2018年就被環保局掌握，並於2019年將其移送法辦，但該場廠業者以更名方式及於場區周邊派駐人巡邏，干擾辦案。環保局於今年4月進場稽查，當場逮獲業者有大量灰泥水排放於大堀溪出海口，已違反水汙染防治法第14條第1項，將處6萬元至600萬元，並依同法第45條第1項規定令其全部停工並依水汙染防治法裁處，移送檢調偵辦。

(中時 )