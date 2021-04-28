港交所28日港股午盤公布最新財報，截至2021年3月底止，股東應佔溢利達38.4億港元，創單季新高，年增更高達69.76％。

香港信報報導，港交所財報顯示，第一季，港交所收入及其他收益達59.56億港元，年增48.57％，創單季新高，主要由於交易及結算費增加，以及集體投資計劃的公平值收益1.59億港元，反映全球股票及固定收益市場的廣泛表現。

港交所表示，2021年開年表現強勁，1月平均每日成交金額創2,457億港元的月度新高，首季有5個交易日成交金額超過3,000億港元。第一季平均每日成交金額創2,244億元，亦來到單季新高，年升86％，和上季相比亦增加59％。

第一季，滬深港通成交量亦創單季新高，北向交易平均每日成交金額年增63％，而南向交易平均每日成交金額較上年同期更飆升1.81倍。另，香港首次公開招股市場繼續蓬勃，2021年首季共有32檔新股上市，集資額達1,366億港元，是2020年第一季集資額的逾9倍，按首次公開招股集資額計，香港交易所位列全球第三。

(工商 )