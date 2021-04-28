疫情阻擋出國之路，智崴（5263）透過在各國建置的飛行劇院影片的授權取得，引進國內台北和高雄2個基地播映，在飛越加拿大、飛越澳洲、飛越美國之後，再引進飛越荷蘭，一解國人無法出國之苦，由於今年大陸將有超過10個飛行劇開幕，將帶動內容營收增長。

後疫情時代，體感產業正夯，智崴集團旗下的「i-Ride 5D飛行劇院」，甫結束「進擊的巨人」三部曲播映，28日更獲荷蘭阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院海外唯一授權，在台北微風南山百貨「飛越荷蘭」、以及高雄軟體園區的智崴總部飛行劇院播映。。

「飛越荷蘭」28日上午首映，多家來自荷蘭的眾多品牌廠商出席，包括荷蘭皇家航空、全球照明領導品牌昕諾飛（Signify 原飛利浦照明）、荷蘭國民巧克力Tony's Chocolonely、以及有265年茶品專業開發經驗的PICK WICK荷蘭茶等。

智崴表示，THIS IS HOLLAND飛行劇院，28日將這部廣受荷蘭民眾歡迎的「飛越荷蘭」，獨家授權給台灣i-Ride 5D飛行劇院，讓國人不用出國即可觀賞，一站式收藏荷蘭全域美景，特殊的體感飛行座椅可同時感受風聲、雨聲、氣味等多重感官體驗，豐富你的飛行之旅。

這是智崴在取得授權，引進飛越美國、飛越加拿大、飛越澳洲、飛越日本、以及「進擊的巨人」之後，最新的IP授權。

智崴表示，智崴目前的飛行劇院設備遍及五大洲，今年將有超過10座飛行劇院在中國大陸開幕，設備推廣越來越多，也將帶動內容營收增長。

(工商 )