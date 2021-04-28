立院財政委員會今（28）日審查《會計法》第99條之1修正草案，涉及國務機要費除罪化，藍營質疑有意替前總統陳水扁解套，要求散會，藍綠雙方因此爆發衝突，混亂中，排審此案與主持會議的民進黨立委郭國文突宣布「直接送出委員會」，引發藍委痛批，這是財政委員會之恥、立法院之恥。
一早國民黨立委包含曾銘宗、賴士葆及林德福皆進行程序發言，一度被今日輪值召委的民進黨立委郭國文要求簡短發言，表示「超時」。
院會中，藍綠爆發衝突，國民黨攻佔主席台「大灑幣」，禮券、標語散落一地，一片混亂；藍委賴士葆則因上台拉扯麥克風，遭綠委蔡易餘等人阻擋，更被鍾佳濱從背後環抱架拐子。
郭國文多次制止無效，並批藍營阻擋議事進行，若再阻撓就直接送出委員會進入朝野協商；不過，該案未經宣讀就直接宣布送出委員會，引發在野黨不滿。
國民黨立委李貴敏痛批，絕對沒有任何一個法案，在未經過審議、表決的情況下送出委員會，護航到這樣地步，根本是財政委員會之恥，也是立法院之恥，且絕對違法，呼籲民進黨懸崖勒馬，人民不會接受貪污除罪化。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。