國務機要費修法爆衝突！ 藍委搶佔主席台拆麥克風 轟民進黨「不要為貪污護航」

立院財政委員會今（28）日審查《會計法》第99條之1修正草案，涉及國務機要費除罪化，藍營質疑有意替前總統陳水扁解套，要求散會，藍綠雙方因此爆發衝突，混亂中，排審此案與主持會議的民進黨立委郭國文突宣布「直接送出委員會」，引發藍委痛批，這是財政委員會之恥、立法院之恥。

一早國民黨立委包含曾銘宗、賴士葆及林德福皆進行程序發言，一度被今日輪值召委的民進黨立委郭國文要求簡短發言，表示「超時」。

院會中，藍綠爆發衝突，國民黨攻佔主席台「大灑幣」，禮券、標語散落一地，一片混亂；藍委賴士葆則因上台拉扯麥克風，遭綠委蔡易餘等人阻擋，更被鍾佳濱從背後環抱架拐子。

立法院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案等，國民黨立委質疑該案有意替前總統陳水扁的國務機要費除罪化，藍、綠雙方發生口角及肢體拉扯，禮券、標語及麥克風散落一地，現場一片混亂。（劉宗龍攝）

立法院財政委員會28日審查《會計法》第99-1條修正草案等，國民黨立委質疑該案有意替前總統陳水扁的國務機要費除罪化，國民黨團總召費鴻泰、立委賴士葆（右二）等人舉標語、發言杯葛並要求散會，不該處理法案，賴士葆拉扯麥克風並要推倒議事桌，而綠委蔡易餘（左二）等則試圖阻止，藍、綠雙方發生口角及肢體拉扯，禮券、標語及麥克風散落一地，現場一片混亂。（劉宗龍攝）

郭國文多次制止無效，並批藍營阻擋議事進行，若再阻撓就直接送出委員會進入朝野協商；不過，該案未經宣讀就直接宣布送出委員會，引發在野黨不滿。

國民黨立委李貴敏痛批，絕對沒有任何一個法案，在未經過審議、表決的情況下送出委員會，護航到這樣地步，根本是財政委員會之恥，也是立法院之恥，且絕對違法，呼籲民進黨懸崖勒馬，人民不會接受貪污除罪化。

(中時新聞網)