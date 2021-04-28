華航機師染疫擴大，新北市長侯友宜稍早表示，昨晚接獲中央疫情指揮中心通知，新北市林口康橋國際學校有2名學生驗出血清抗體陽性，已匡列全校193名學生疫調並採檢，即日起停止到校上課，全面改採遠距教學。

新北市衛生局長陳潤秋表示，林口康橋學校2名學生為抗體陽性華航機師家人，2名學生不同年級、不同班級，其中1人二採後CT值高、傳染力低，目前2名學生均居家隔離中。

侯友宜表示，早上接到訊息後，新北市立即啟動新北市應變中心，上午11點完成疫調，並匡列193名學生全面採檢，為求慎重，該校自即刻起停課一週至5月5日止，全校採遠距教學。

侯友宜表示，雖然目前華航機師感染源不清楚、不明確，但面對學校兒童健康風險，一刻也不能疏忽，要採取更嚴格的態度，更高標準的方式看待，全校即日起禁止到校教學，全面改採遠距教學。

侯友宜表示，今中午學校緊急召集全校教師說明狀況，通知家長自下午起即可將孩子接回，環保局也先展開校外消毒、校內消毒，於學生離開後亦會進行大規模的室內消毒。

(中時 )