隨著美國總統拜登就職滿百日，加上民主黨內部部分聲音不斷高呼削減國防預算，蓋洛普(Gallup)針對拜登任內的美國國防展開民調。結果發現，中國大陸不但成為美國最大敵人之榜首，仇陸的美國民眾更較去年成長23%。此次民調則有超過3成民眾認為美國防不夠力，至於拜登撤出長達20年的阿富汗戰爭，則符合美國民眾長期來的看法。

中國大陸依舊是美國公眾最關注的焦點。據統計，截至3月18日為止，約有45%認為北京為華府的最大敵人；相較2020年同一時期的22%，2021年數字的成長達23%。至於俄國，則在2020年(23%)、2019年被視為美國最大威脅。此外，民調中指出，35%的受訪民眾認為美國的國防仍不夠強大，而這一數字較1年前的25%成長10%，凸顯美國民眾對於軍事力量萎縮的憂心。相較之下，50%的受訪者認為美國的國防力量「剛剛好」；另有14%的民眾主張美國的國防力量已遠超過所需要的範圍。

就國防預算來看，約42%的受訪者認為目前國防預算水平「恰到好處」，約26%至30%的人介於「太少」與「太多」之間。若比對去年，2020年的受訪者約50%認為國防預算剛剛好，17%的人認為太少，30%的人認為太多，顯然目前國防預算水平，讓鷹派與鴿派人士都感到不甚滿意。

蓋洛普總編輯紐波特（Frank Newport）認為，就國防開銷來看，美國民眾處於一個相對靜止的階段。換言之，今年數字與過去數十年來的平均數差不多，這代表目前沒有異常強烈的需求，讓美國民眾覺得有必要加強軍事力量，但也不應削減國防預算。

其指出，與蓋洛普1月的調查相比，當時74%的美國民眾非常或相當滿意美國的軍事力量與戰備，在調查中的21個項目中排行第6。

就阿富汗5月全面撤軍而言，拜登的表現也符合大眾期待，且希望撤軍的民意短期內也難以改變。紐波特分析，根據去年9月的民調，約32%的民眾主張美軍全部撤出，而29%的人則希望減少駐軍數達29%。「我看不出有任何證據顯示拜登撤軍會引起美國大眾的強烈反彈」，「不只10分之6的人對減少或撤軍感到滿意，甚至大多數接受訪問的人都提到，自己已不關注任何與衝突有關的消息」。

儘管拜登撤軍遭共和黨砲轟等同讓阿富汗再度淪為恐怖分子的發源地；但高達58%的選民支持拜登針對恐怖主義祭出的各種措施。日前拜登公布的2022年財政預算中，國安預算高達7,530億美元(約新臺幣21兆元)，成長達1.6%。

但這種作法顯然兩面不討好。民主黨籍威斯康辛州聯邦眾議員波肯（Mark Pocan）認為，這數字為中國大陸國防預算的3.6倍，過於浪費而應該裁減；但由參議院共和黨領袖麥康奈為首的部分議員卻認為，這樣的數字杯水車薪不足以和北京競爭。

麥康奈與參議院軍事委員會主席殷荷菲聯名聲明指出，「美國的軍力強化我們其他的一切工具，而且也是最佳嚇阻工具，可因應由共軍帶來的近程威脅」。「但現在這數字讓美國說話無法大聲，不但吸引不了北京的注意力，還讓美國的國防預算、戰鬥威望與美國軍隊陷入危機之中。

《國防新聞》分析，美國民眾對國防預算的問題，有時會依據不同時期而更往某一個方向傾斜。例如雷根時期，約51%的民眾認為國防與軍費的預算過低(為美國歷來關於國防預算不足的民調數字最高)，這樣趨勢延續到老布希任期頭一年為止。

(中時新聞網)