陸委會日前召開諮詢委員會議，國民黨大陸部主任左正東表示，會後陸委會提出5大重點，其中1項提到建議在疫後適度開放兩岸文化藝文及觀光交流，和其他4項因應中美對抗的其「防衛性」建議，顯得獨樹一格；從大陸商務人士來台及陸配前婚姻子女來台狀況可見，陸委會的善意有些徒具開放形式，勿讓期待兩岸春暖花開的民眾一再失望。

左正東說，近來陸委會對大陸釋放善意訊息，好像不是新聞，除了大家熟悉的春暖花開外，3月中宣布恢復部分中國大陸商務人士來台申請，4月初宣布陸配前婚生陸籍子女可在4月底藉教育部境外生專案許可入境，前者影響到陸商能否派人接替因疫情已超過1年無法返家的現有駐台人士，後者則涉及陸配前婚姻子女能否來台就學和家人團聚，這兩者都是兩岸族企盼已久的人道措施。

「然而這1個月來，政府提出的開放承諾仍未見充分落實」，左正東表示，以往陸商派遣員工來台長期駐點，通常循跨國企業內部調動名目申請，根據內政部移民署的統計，今年1月到3月間，跨國企業內部調動服務申請來台者共有4人，但到3月底無人獲得許可。另外，去年陸委會也曾提出來台駐點人士可經專案申請來台，但是，今年1月到3月間，商務交流的專案許可無人申請。

左正東指出，參考民間旅行社的申辦說明，大陸商務人士要申請依跨國公司內部調動來台，須說明來台必要性、急迫性、不可替代性，以及對台灣經濟有貢獻，才能向主管機關申請。由此來看，現有駐台人員的陸商必須符合一定條件，才能進行人員替換，這似乎不符合原本政策開放被期待的人道目的。

他另說，同樣的情況也見於陸配前婚姻子女轉學來台，雖然4月初已宣布許可入境，但仍有人在申請入學碰到困難。台北市教育局昨天提出說明，表示未能取得居留證者，得視情個案情形以學童大陸地區人民多次入出境證辦理就學，是否能解決問題，能否趕得上四月底前讓學童入學，還有待觀察。

左正東認為，從這兩件事情來看，陸委會的善意政策有些徒具開放形式，沒有落實到具體個案，有些則是宣導不夠或配套不足，沒有完全解決問題。希望陸委會能加把勁，不要讓期待兩岸春暖花開的民眾一再失望。

(中時 )