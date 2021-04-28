政府人力有限執法難免有疏漏，科技則可彌補政府的不足，不僅取締交通違規、環保稽查採用科技設備，連支付停車費也鼓勵科技化採用行動支付。台南市政府交通局為推動行動支付特別舉辦抽獎活動，結果大獎得主永康區的楊先生，因使用台南好停APP支付停車費享有折扣優惠，居然不花一毛錢還抽中大獎。

市府交通局推動行動支付，特別舉辦「台南好停車，繳費e騎抽」活動，最大獎為2輛宏佳騰智慧電車。其中，抽中價值7萬多元智慧電車的永康區楊先生，因使用「當次前2小時免費、第3小時起半價」的1小時10元身障優惠停車單，加上使用「台南好停」APP行動支付停車單，更加碼享有「當次前4小時免費」的身障停車優惠措施，最後不僅停車免費，還幸運中大獎。

另名大獎得主陳女士，其女兒劉小姐在去年11月1日於中西區中華西路停二路外停車場停放3小時，並利用「台南好停」APP繳費，享折扣2元優惠，最後繳納58元停車費後，也抽中價值9萬多元的宏佳騰智慧電車。

市長黃偉哲表示，為期5個月的「台南好停車，繳費e騎抽」活動期間，使用APP繳費或登錄停車發票高達44萬筆，行動支付繳納停車費比例提升至28.78％，相較剛推出時的0.38％，成長逾74倍；若加上銀行、手機代扣繳的使用者，非現金支付比例已高達46％，顯示台南市推動多元繳納停車費政策已見成效。

交通局長王銘德指出，為鼓勵市民朋友持續使用行動支付，除「台南好停」APP優惠期限，將再延長至12月31日止外，未來還將持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝路邊停車格100％智慧化目標前進。

(中時 )