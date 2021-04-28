今年受到氣候影響，彰化油桐花提早在三月就陸續開花，藤山步道大片油桐花海，吸引民眾前往賞花拍照。(吳建輝攝)

今年受到氣候影響，彰化油桐花提早在三月就陸續開花，藤山步道大片油桐花海，吸引民眾前往賞花拍照。(吳建輝攝)

今年受氣候影響，俗稱五月雪的油桐花提早在彰化員林藤山步道現身，公所將在5月8、9日兩天舉辦賞桐花健走寫生，讓民眾認識藤山生態環境，更要在9日母親節當天，在現場舉辦母親節表揚大會，在五月雪的襯托下，為辛苦的媽媽奉茶、洗腳、戴上桐花花冠，展開一場充滿感恩的油桐花盛會。

員林桐花季已經連續舉辦12年，這次活動將延續兩天，5月8日當天早上7點有登山健行活動，藤山木棧道揭牌，5月9日則首次把模範母親表揚大會移師到藤山步道舉行，當天將會準備一系列母親節表揚活動，表揚46位模範母親，另外還有兒童寫生比賽，活動精采可期。

彰化縣長王惠美表示，今年花季算早，八卦山山頭都已陸續開花，員林市公所將於5月8日、9日在藤山步道舉辦「好客員林，桐遊趣」健走寫生暨母親節慶祝活動，一兼二顧，讓孝順的兒女可以前來幫媽媽洗腳、擦手，還能參加油桐花盛會，相信媽媽們的感受會更不一樣，

王惠美說，彰化一共有８條賞桐路線，還有公車接送，歡迎大家到彰化賞花，把彰化的美行銷出去，前來的遊客們也要多消費、該買就買、該吃就吃不要客氣，刺激地方經濟發展，一起讓彰化更好。

員林市長游振雄表示，去年縣府補助公所150萬設置全新LED路燈，讓大家在傍晚或晚上都還可以登山，也感謝參山國家風景區管理處協助建置五星級廁所，預計6月底完成，近年公所、縣府等單位投入資源到藤山步道，讓藤山步道發展成員林賞桐第一步道，歡迎全國鄉親一起到員林賞桐。

(中時 )