朱海君送別婆婆。（陳俊吉攝）

許效舜談到NO媽爆哭。（陳俊吉攝）

歐弟、庹宗康、曾國城送NO媽最後一程。（陳俊吉攝）

曾國城、庹宗康、柯有倫送NO媽最後一程。（陳俊吉攝）

郁方送NO媽最後一程。（陳俊吉攝）

謝忻送NO媽最後一程。（陳俊吉攝）

NO媽告別式相當隆重。（陳俊吉攝）

藝人陳宣裕（NONO）的母親陳張月英女士14日離世，享壽80歲，28日舉行隆重告別式，由於NONO在演藝圈擁有好人緣加上交遊廣闊，除了現場一片花海，包括曾國城、許效舜、屈中恆、庹宗康、謝忻、柯有倫、懷秋、黃鐙輝、郁方、潘慧如、洪都拉斯、馬國賢、小馬、蘇炳憲、謝金晶、沈玉琳等藝人，以及前總統府秘書長蘇嘉全、各級民意代表等政界人士都親自出席告別式，陪NONO送NO媽最後一程。

告別式上也播放NONO的歌手老婆朱海君的〈花開的時〉，這是NO媽生前最喜歡的一首歌，也是朱海君2020年以同名專輯拿到金曲獎台語歌后的代表作。歌詞中「花開的時 我就會看著你」、「花開的時 你返來阮的身邊」，象徵家人與NO媽相約「花開的時」會再相見。

與NONO有26年師徒情誼的許效舜，帶著閃亮之星明星棒球隊隊員一起前來致哀，許效舜哽咽地向NO媽承諾「我會陪NO很久」。他受訪時表示，NONO會進演藝圈，就是剛開始幫他開車，「NO媽把孩子交在我手上，就會三天兩頭送東西來，跟媽媽一樣。

當時我們都沒那麼多工作、沒那麼好的經濟狀況，我們到處租房子時，NO媽就是我們三餐支援的很大的支柱！

我媽走的比較早一點，NO媽就是我們大家的媽媽」，許效舜一時悲從中來，忍不住爆哭，他泣不成聲地說「這病來得太快，沒太多時間可以做任何道別。電話來了時，那種遺憾很大」，他提醒大家，親情是即時的，希望大家珍惜。

許效舜回憶，原本住在瑞芳NO媽很會做芋圓，常會帶芋圓和當地有名的龍鳳腿來給他們吃，「NO媽以前是某個土風舞班的領導，我常虧她是邊跳舞邊搓芋圓，所以芋圓特別Q，再也看不到那場面了，真的很思念她」。

NONO日前受訪時透露，媽媽去年發現罹患膽管癌，做完化療原本身體狀況都還算好，今年3月發現癌細胞轉移到肝，NONO感嘆，媽媽已經80歲了，家人不忍心看她做很痛苦的急救，決定讓她接受安寧照料，兩天後老人家就安詳辭世。NO媽的告別式備極哀榮，據悉花費約兩百萬，NO媽的遺體火化後，骨灰先暫時放在基隆暖暖的塔位，對年後再安置回NONO的瑞芳老家。

(中時 )